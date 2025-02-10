Пьяный подросток из ХМАО угнал машину отца и катался с друзьями по тюменской трассе

В Тюменской области поймали пьяного подростка из ХМАО, который угнал машину отца
© Служба новостей «URA.RU»
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По дороге подростки пили алкоголь
По дороге подростки пили алкоголь Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск задержали автомобиль с пьяными подростками. Один из них без разрешения взял машину отца и с друзьями катался по автодороге. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«В машине вместе с водителем-подростком ехали его трое товарищей 16-17-летнего возраста, все с признаками алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что взял машину у своего отца без спроса и поехал с друзьями кататься, по дороге употребляли алкоголь и, судя по всему, заблудились, так как оказались на федеральной трассе», — рассказали в ведомстве.

Водителя из ХМАО привлекли к ответственности за пьяное вождение без прав и незаконную тонировку. Всех подростов доставили в дежурную часть, позднее их передадут родителям.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск задержали автомобиль с пьяными подростками. Один из них без разрешения взял машину отца и с друзьями катался по автодороге. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В машине вместе с водителем-подростком ехали его трое товарищей 16-17-летнего возраста, все с признаками алкогольного опьянения. Водитель пояснил, что взял машину у своего отца без спроса и поехал с друзьями кататься, по дороге употребляли алкоголь и, судя по всему, заблудились, так как оказались на федеральной трассе», — рассказали в ведомстве. Водителя из ХМАО привлекли к ответственности за пьяное вождение без прав и незаконную тонировку. Всех подростов доставили в дежурную часть, позднее их передадут родителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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