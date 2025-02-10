Лицеи Ямала готовят учеников к ЕГЭ по программе Москвы

Лицеисты Ямала готовятся к сдаче Единого госэкзамена на основе московской программы Центра педагогического мастерства. По итогам прошлого года столица России стала лидером в успешной сдаче ЕГЭ.
«Ямальских лицеистов готовят к ЕГЭ по программе лидеров страны. В лицеях Салехарда и Муравленко введена апробация нового формата подготовки старшеклассников к государственной итоговой аттестации. Новый подход позволит сделать основной упор на предметах, которые школьники будут сдавать в 11 классе», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.
За первое полугодие старшеклассники проходят все запланированные темы непрофильных предметов — за счет сокращения времени на повторение и уменьшения числа контрольных работ. А во втором полугодии они интенсивно готовятся к сдаче ЕГЭ. Однако в расписании второго полугодия все равно остаются уроки для развития личности: математика, история, обществознание, литература и физкультура.
«Куратором реализации проекта в автономном округе и школах столицы России выступает московский Центр педагогического мастерства. По итогам ЕГЭ в 2024 году Москва стала одним из лидеров среди российских регионов», — сообщили в окружном правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальские депутаты поддержали законодательную инициативу федералов от том, чтобы в 2025 году девятиклассники сдавали два экзамена вместо четырех. Окружной парламент выступил за участие в новом масштабном эксперименте.
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