Пермские санатории снизили цены на путевки: сколько стоит оздоровиться

Санатории Пермского края снижают цены и устраивают различные акции, чтобы привлечь отдыхающих. Для кого действуют скидки, и сколько придется потратить на путевку — в материале URA.RU.
Санаторий «Красный Яр»
В санатории «Красный Яр», который расположен в Кишертском округе, снижены цены для пенсионеров. Для них действует дисконт в размере 10% на путевки до 31 марта 2025 года. Так, в марте пенсионеры могут отдохнуть десять дней за 84,6 тысячи рублей на двоих.
Санаторий «Усть-Качка»
Здесь тоже решили сделать скидку пенсионерам в размере 10%. Но воспользоваться предложением можно до конца 2025 года. Для всех категорий отдыхающих цены снижают на 5%, если покупать путевку в мобильном приложении. А максимальную выгоду можно получить именинникам. Для них делают скидку в размере 20%. Также в День рождения снижают цены на услуги спа-салона и меню ресторана. Без учета скидок отдых в марте здесь обойдется от 105 тысяч рублей на двоих на десять дней.
Санаторий «Уральская Венеция»
Акции в здравнице, расположенной в Добрянском округе, не сильно отличаются от предложений «Усть-Качки». Пенсионерам снижают цены на 10%, именникам — на 15%, а всем остальным — на 5% при подключении к программе лояльности. Кроме этого, здесь сделали акцию для мам с детьми. Они могут рассчитывать на дисконт в размере 10%. Цены снижены до 31 марта 2025 года. Путевки без скидок здесь стоят от 5,2 тысячи рублей за сутки.
Санаторий «Ключи»
В одной из топовых здравниц не только края, но и страны, уступят 10% от стоимости путевки, если внести предоплату в размере 100%. Также в цену тура могут включить посещение бассейна или добавить от одного до пяти дней бесплатного отдыха. Акции действительны до конца марта 2025 года. Стоимость путевок начинается от 130 тысяч рублей на двоих на десять дней.
Санаторий «Демидково»
Санаторий «Демидково» решил снизить цены на 10% на путевки в июне. Тем, кто хочет с выгодой отдохнуть весной, предлагают скидку в размере 20% на проживание в третьем корпусе или эко-доме. Эта акция действует до конца апреля, но не распространяется на дни весенних школьных каникул. Так, цены на отдых в третьем корпусе в марте начинаются от 101 тысячи рублей на двоих на десять дней.
Ранее URA.RU рассказало, что санатории Свердловской области ввели акции на путевки. Отдыхающим предлагают разные процедуры и скидки до 20%.
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