Дэвид Бекхэм открывает бизнес в России

Компания DB Ventures зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham, это следует из документации. Основателем и совладельцем компании является экс-футболист сборной Великобритании Дэвид Бекхэм.
«Компания DB Ventures <...> зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте», — отметили в агентстве «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию. Отмечается, что под этим брендом может выпускаться продукция из ткани — чехлы для мебели, спальные мешки, скатерти, шторы, одеяла для йоги, домашних животных, пледы, противомоскитные сетки. Компания подала заявку на регистрацию бренда еще в середине 2024 года.
Бекхэм открыл DB Ventures в 2014 году. Она управляет рекламными контрактами спортсмена с известными брендами одежды, часов и виски. Через восемь лет футболист продал половину компании американской Authentic Brands Group, владеющей, в частности, активами Reebok.
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