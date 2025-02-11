Светлана Немоляева раскрыла неожиданный секрет долголетия

Актриса Светлана Немоляева поделилась секретами своего хорошего самочувствия и энергичности. В беседе с корреспондентом URA.RU легендарная артистка рассказала, что не чувствовать возраста ей позволяет оптимизм и питание.
«Я никогда даже не задумываюсь о возрасте, о том, на сколько лет себя ощущаю, — говорит Светлана Владимировна. — Одно могу сказать точно: на свой солидный возраст я себя не ощущаю, потому что я работаю. Если в таком возрасте, как я, люди работают, значит, они чувствуют себя более молодыми, чем им поставила судьба цифру в паспорте».
Светлана Владимировна говорит: расслабляться себе она не позволяет. Она старается придерживаться здорового образа жизни и не расстраиваться по пустякам. А вот от физических нагрузок, которые любила в молодости, в последнее время вынуждена была отказаться.
«Я уже в таком возрасте нахожусь, что о спортивных достижениях трудно говорить, — объясняет артистка. — Но в принципе я всегда была подвижная, что-то делала постоянно. Балетный станок очень любила в силу своей профессии, потому что актерам нужно быть гибкими, быстрыми скорыми…»
«Для меня самое главное — не терять оптимизма, — делится Немоляева. — Я всегда, чтобы ни происходило, верю в лучшее. У меня всегда стакан наполовину полон, а не полупустой. Я всегда была оптимисткой по жизни. Это от моего папы передалось. Он тоже был оптимистом».
Немаловажную роль, помимо позитивного настроя, для Немоляевой играет питание. По мнению артистки, никаких диет она не придерживается, а вот размер порций имеет для нее огромное значение.
«Конечно, важно и питание, — продолжает Светлана Владимировна. — Мне в этом плане повезло: я в принципе всегда была малоежкой. Для меня несложно не есть много. Я уже давно привыкла кушать понемногу. Опять же таки это связано с театром. Перед спектаклями никогда нельзя есть плотно, потому что ты просто играть не сможешь. А потом, после спектакля, на ночь, тоже неохота есть очень много, потому что из-за этого не сможет нормально спать. Я не придерживаюсь никаких диет, просто я малоежка. Да и профессия обязывает хорошо выглядеть».
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