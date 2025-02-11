Челябинский губернатор Текслер назначил главного по туризму

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РЭФ, 2 день. Пресс-подход Александра Новака. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер назначил начальником нового управления по туризму Анастасию Понькину Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Теклер назначил начальника главного управления развития туризма в регионе. Эту должность 11 февраля заняла Анастасия Понькина.

«Назначить Понькину Анастасию начальником Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Освободить от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении, подписанном Текслером.

До этого назначения Понькина руководила управлением координации развития туризма в составе аппарата областного правительства. Теперь эта структура ликвидируется. Главное управление создано в рамках реформирования правительства, о котором Текслер заявил сразу после выборов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Теклер назначил начальника главного управления развития туризма в регионе. Эту должность 11 февраля заняла Анастасия Понькина. «Назначить Понькину Анастасию начальником Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Освободить от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении, подписанном Текслером. До этого назначения Понькина руководила управлением координации развития туризма в составе аппарата областного правительства. Теперь эта структура ликвидируется. Главное управление создано в рамках реформирования правительства, о котором Текслер заявил сразу после выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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