Челябинский губернатор Текслер назначил главного по туризму

Губернатор Челябинской области Алексей Теклер назначил начальника главного управления развития туризма в регионе. Эту должность 11 февраля заняла Анастасия Понькина.
«Назначить Понькину Анастасию начальником Главного управления координации развития туризма в Челябинской области. Освободить от ранее замещаемой должности», — говорится в постановлении, подписанном Текслером.
До этого назначения Понькина руководила управлением координации развития туризма в составе аппарата областного правительства. Теперь эта структура ликвидируется. Главное управление создано в рамках реформирования правительства, о котором Текслер заявил сразу после выборов.
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