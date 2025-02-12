Дизайн, провокации и 10 детей: главному дизайнеру России Артемию Лебедеву — 50

Артемий Лебедев — один из самых известных и неоднозначных дизайнеров России. Его проекты, от логотипов метро до сайтов крупных банков, известны всей стране, а дерзкие заявления — от призыва сжечь все книги до введения многоженства, становятся поводом для скандалов. Пять браков, 10 детей и мечта о еще пятерых — Лебедев живет так, будто завтра не наступит. 13 февраля ему исполняется 50 лет. URA.RU публикует одну из ярких биографий России.
Детство и юность Артемия Лебедева
Артемий Лебедев родился в Москве в 1975 году в творческой семье — его мать, Татьяна Толстая, известная писательница, а отец, Андрей Лебедев — профессор филологии. Родители не отдавали мальчика в ясли и детский сад, считая, что домашнее образование пойдет ему на пользу.
Еще в начальной школе Лебедев проявил интерес к дизайну, создав свой первый логотип. Он сменил три школы, так как прогуливал уроки и не отличался прилежностью. В 1989 году он переехал в США вместе с семьей. Однако, проведя год в Балтиморе, в 16-летнем возрасте Лебедев сам вернулся в Россию, заявив о своей неприязни к американскому образу жизни. Позднее он заявлял, что именно в Москве он чувствовал себя свободным и счастливым. После возвращения он жил с тетей, окончил школу и поступил в МГУ на факультет журналистики, однако не по призванию — для поступления на направление не требовалось много баллов. Но завершить обучение не удалось — Лебедева отчислили.
В январе 2025 году в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», Лебедев объяснил свое отчисление из ведущего университета. «Я терпеть не могу журналистов. Поэтому я и бросил журфак в свое время», — объяснил он свою нелюбовь к профессии. Кстати, ранее Лебедев заявлял о ненужности провинциальных журналистов, утверждая, что их работу способен заменить искусственный интеллект. До этого он называл представителей СМИ никчемными людьми, подчеркивая, что нормальные люди не выбирают эту сферу для работы.
Дизайнерская карьера и достижения Лебедева
Карьера Лебедева началась в 17 лет под руководством Аркадия Троянкера, арт-директора журнала «Итоги». Этот опыт стал отправной точкой для его профессионального пути: уже тогда Лебедев создал свой первый проект стоимостью 3000 долларов. Работая из дома, он вскоре арендовал офис и собрал команду.
Этапы карьеры:
- 1992 год: основал вместе с партнером студию дизайна «А-квадрат», но проработал всего год.
- 1993 год: открыл собственную полиграфическую студию «Артографика», которая специализировалась на книгах и журналах и стал арт-директором в «МакЦентре».
- 1995 год: запустил студию WebDesign, но через три года переименовал ее в «Студию Артемия Лебедева». К началу нулевых она стала одной из крупнейших веб-дизайнерских компаний страны. Сейчас в ней трудоустроены несколько сотен человек.
Достижения:
- 2000 год: Лебедева признали самым известным веб-дизайнером России.
- 2001 год: Студия получила награду на фестивале «Каннский лев» за интернет-разработки.
- 2007 год: Издал книгу «Ководство. Параграфы о дизайне» и серию детских книг «Смотри, что у меня есть!» в соавторстве с Эдуардом Катыхиным.
- 2020 год: получил награду из рук президента ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- 2023 год: Назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте».
Лебедев утверждает, что работает не ради денег, а из любви к искусству, стремясь оставить свой след в мире. Также Лебедев активно путешествует, в 2015 году он сообщил, что посетил все 193 страны, входящие в ООН. Всего же ему удалось побывать на 262 территориях. Из них к «хорошим» он отнес 50. При этом худшая страна, по его словам, — Сомали, а унылый город — Дубай.
От крупных банков до московского метро: проекты Артемия Лебедева
Артемий Лебедев известен, прежде всего, как основатель «Студии Артемия Лебедева». Организация разработала немало проектов в самых разных областях дизайна. Вот некоторые из наиболее известных:
- Логотипы и фирменные стили: «ВТБ Лизинг», «Райффайзен Банк», «585 Золотой», Министерство юстиции России, проект «Активный гражданин», парк «Зарядье», город Пермь (знаменитый логотип в виде буквы "П"). Студия также разработала неофициальный логотип Москвы в виде красной звезды.
- Дизайн сайтов: «Яндекс», «Газпром», российская версия Microsoft, «Альфа-Банк», «Билайн», Wildberries, СБП, KFC, «Столото».
- Навигация: Схема Московского метрополитена, туристическая навигация аэропорта Толмачево (Новосибирск), вывески в «Пятерочке»,
- Промышленный дизайн: микроволновая печь Samsung, концепты транспорта будущего.
- Клавиатура «Оптимус» со встроенными дисплеями в клавишах. Для нее доступно специализированное программное обеспечение на официальном сайте студии.
- Транспорт. Оформление перекрестков, остановок во многих городах России, разработка дорожных знаков и социальной рекламы о безопасности дорожного движения.
Работы «Студии Артемия Лебедева» часто становятся поводом для споров — как среди коллег Лебедева, так и общественности. Большой общественный резонанс вызвал неофициальный логотип Москвы (красная звезда, 2014), а также логотип московского метро, в ходе которой студия Лебедева просто убрала синюю подводку за 232 млн рублей. Впрочем, Лебедев известен и резкой критикой чужих работ. Например, в 2022 году в ролике на YouTube он назвал новый логотип McDonald's «абсолютно дебильным», а название «Вкусно и точка» — неудачным и неестественным.
Скандалы вокруг Артемия Лебедева
В разные годы своей карьеры Артемий Лебедев оказался в центре нескольких скандалов. В 2011 году авиакомпания «Аэрофлот» подала на него в суд из-за коллажа, размещенного одним из читателей в комментариях к записи Лебедева в LiveJournal. Суд обязал дизайнера удалить карикатуры и негативные отзывы, а также возместить судебные издержки.
В 2012 году Лебедев объявил конкурс на создание предупреждающего знака «Здесь могут быть оскорблены религиозные чувства верующих», что вызвало негативную реакцию православных активистов. Однако дело не получило дальнейшего развития.
В 2013 году дизайнер опубликовал фотографию патриарха Кирилла в рамках конкурса «фотожаб», что привело к жалобам в конфликтную комиссию ЖЖ. Хотя пост не был закрыт, снимок патриарха был удален.
В 2014 году Лебедев подверг критике советские памятники, после чего на него подали в суд за нападки на ветеранов ВОВ. А в 2015-2016 годах Лебедев был вынужден выплатить компенсации за оскорбление чести и достоинства. В частности, ветеран ВОВ Сергей Крамаренко получил миллион рублей компенсации за то, что Лебедев назвал Брест городом трусов.
Лебедев работал над созданием сайта для банка «Тинькофф», однако банк в итоге отказался от его услуг, что привело к серьезному конфликту между дизайнером и Олегом Тиньковым (признан Минюстом РФ иноагентом). Тиньков выразил недовольство работой Лебедева, заявив, что банк доволен разрывом сотрудничества, и нынешний сайт превосходит работы Лебедева по качеству и скорости разработки. Он также выразил сомнения в качестве услуг Лебедева, признав при этом его предпринимательские способности.
В 2021 году российский Следком провел проверку по статье об оскорблении чувств верующих после того, как блогер выразил недоумение по поводу традиции прикладываться к мощам святого Сергия Радонежского. Впрочем, никаких последствий после этого инцидента не последовало.
В 2023 году YouTube заблокировал канал блогера, который насчитывал миллион подписчиков — на нем Лебедев делал обзоры новостей и публиковал дизайнерские решения. Блокировку площадка объяснила тем, что блогер нарушил правила использования сайта. Лебедев ответил нецензурной лексикой и пожелал гореть в аду тем, кто ответственен за блокировку. Он создал новый канал, но его также отправили в блок. После этого Лебедев «перекочевал» на другие площадки — «ВКонтакте» и «Дзен».
Громкие заявления Лебедева
Критика в адрес Лебедева регулярно поступает со стороны общественности, его обвиняют в плагиате, использовании нецензурной лексики в блогах, а также в тесных контактах с властями и госзаказах. Также активно обсуждают его резонансные высказывания в интернете и острые комментарии по разным вопросам — от дизайна и маркетинга до семьи и политики.
В январе 2025 года, например, Лебедев нелицеприятно высказался о WhatsApp, заявив, что площадка нужна только для родительских чатов и бесед жильцов МКД, где они скандалят по разным поводам.
В конце прошлого года блогер заявлял, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги. «Враги прокрались и сюда. Как можно было эту католическую конфету, напоминающую клюку, сюда засунуть?» — написал Артемий в сети.
Отношение Лебедева к СВО
Артемий Лебедев неоднократно высказывался о СВО. Дизайнер не осуждал СВО, а в 2023 году на интернет-канале «Эмпатия Манучи» заявил, что Россия допустила ошибку, начав спецоперацию в 2022, а не в 2014 году. По его словам, противник не был бы готов к такому сценарию.
Дизайнер также активно критиковал уехавших из России после начала СВО. Он отмечал, что люди, которые не вернутся в Россию, не оставят в культуре другой страны заметного следа. Лебедев также призывал к дальнейшему продвижению российских войск, оккупации Одессы и смене политического руководства в Киеве.
Лебедев попал под санкции Украины в 2022 году, а годом позже у него конфисковали две квартиры в Киеве. Лебедев отреагировал на потерю киевской недвижимости в ироничном ключе, отметив, что теперь он «с краю», и выразив сожаление об утраченном жилье: «Моя хата теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней».
Пять браков и 10 наследников: личная жизнь Артемия Лебедева
Артемий Лебедев, предпочитающий сохранять приватность в личных вопросах, — отец десятерых детей, среди которых шесть дочерей и четыре сына. Об этом блогер рассказал в интервью Светлане Бондарчук и Ксении Собчак.
Известно, что первенец, сын по имени Савва, появился на свет в 2001 году. Кстати, Лебедев не скрывает стремления к дальнейшему пополнению семейства, заявляя о намерении иметь еще как минимум пятерых детей.
В его биографии значатся пять браков. Особое место занимает союз с женщиной, вместе с которой он воспитывал шестерых детей — дизайнером Аленой Ивановой, которая родила ему шесть детей. Об их расставании стало известно осенью 2022 года, когда Лебедев поделился этой новостью в своем блоге. Официально бракоразводный процесс завершился лишь в январе 2024 года. При этом причины развода остались неизвестны. Примечательно, что ранее в интервью Ксении Собчак дизайнер признавался, что хотел бы, чтобы в России ввели многоженство.
Вскоре после оформления развода Лебедев инициировал поиск новой возлюбленной, сообщив об этом в своем Telegram-канале. В августе он отметил, что спутница жизни найдена, и она значительно моложе его. Имя ее неизвестно.
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