12 февраля 2025

Стоит ли этим летом ехать на отдых в Абхазию

Политолог Родионов: россияне могут не бояться поездок в Абхазию летом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй. Троицк, специи абхазии
Отдых в Абхазии безопасен, но нужно следить за обстановкой Фото:

Ехать или нет летом на отдых в Абхазию, решать лучше ближе к сезону отпусков и ориентироваться на ситуацию в республике. Если политических потрясений после президентских выборов, которые пройдут 15 февраля, не случится, поводов отказываться от поездки нет, сказал в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов.

«Если к началу пляжного сезона политическая ситуация будет стабильной, я не вижу никаких поводов, чтобы отказываться от отдыха в Абхазии. Если ехать в отель, по путевке, безопасность обеспечена», — убежден эксперт.

Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы республики претендуют пять кандидатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ехать или нет летом на отдых в Абхазию, решать лучше ближе к сезону отпусков и ориентироваться на ситуацию в республике. Если политических потрясений после президентских выборов, которые пройдут 15 февраля, не случится, поводов отказываться от поездки нет, сказал в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов. «Если к началу пляжного сезона политическая ситуация будет стабильной, я не вижу никаких поводов, чтобы отказываться от отдыха в Абхазии. Если ехать в отель, по путевке, безопасность обеспечена», — убежден эксперт. Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы республики претендуют пять кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...