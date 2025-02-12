Стоит ли этим летом ехать на отдых в Абхазию

Ехать или нет летом на отдых в Абхазию, решать лучше ближе к сезону отпусков и ориентироваться на ситуацию в республике. Если политических потрясений после президентских выборов, которые пройдут 15 февраля, не случится, поводов отказываться от поездки нет, сказал в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов.
«Если к началу пляжного сезона политическая ситуация будет стабильной, я не вижу никаких поводов, чтобы отказываться от отдыха в Абхазии. Если ехать в отель, по путевке, безопасность обеспечена», — убежден эксперт.
Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы республики претендуют пять кандидатов.
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