Стоит ли этим летом ехать на отдых в Абхазию

Политолог Родионов: россияне могут не бояться поездок в Абхазию летом

13 февраля 2025 в 02:02 Размер текста - 17 +

Отдых в Абхазии безопасен, но нужно следить за обстановкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ехать или нет летом на отдых в Абхазию, решать лучше ближе к сезону отпусков и ориентироваться на ситуацию в республике. Если политических потрясений после президентских выборов, которые пройдут 15 февраля, не случится, поводов отказываться от поездки нет, сказал в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов. «Если к началу пляжного сезона политическая ситуация будет стабильной, я не вижу никаких поводов, чтобы отказываться от отдыха в Абхазии. Если ехать в отель, по путевке, безопасность обеспечена», — убежден эксперт. Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы республики претендуют пять кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ехать или нет летом на отдых в Абхазию, решать лучше ближе к сезону отпусков и ориентироваться на ситуацию в республике. Если политических потрясений после президентских выборов, которые пройдут 15 февраля, не случится, поводов отказываться от поездки нет, сказал в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов. «Если к началу пляжного сезона политическая ситуация будет стабильной, я не вижу никаких поводов, чтобы отказываться от отдыха в Абхазии. Если ехать в отель, по путевке, безопасность обеспечена», — убежден эксперт. Выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы республики претендуют пять кандидатов.