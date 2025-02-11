Фицо решил перекрыть газ Украине

Фицо заявил, что Словакия вправе перекрыть поставки на Украину зарубежного газа
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Братислава может рассмотреть возможности прекращения поставок газа Киеву
Братислава может рассмотреть возможности прекращения поставок газа Киеву Фото:

Украина получает газ по реверсной схеме от иностранных компаний, и в этом процессе Словакия не участвует напрямую, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он заявил о возможности рассмотрения прекращения реверсных поставок газа на Украину.

«Газ уже несколько дней поступает на Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок на Украину в объеме около 7,5 миллиона кубометров в сутки», — написал Фицо на своей странице в одной из социальный сетей.

Премьер-министр подчеркнул, что такие поставки оказывают значительное влияние на цены на топливо в Европе. В связи с этим Словакия активно обсуждает на внутреннем и общеевропейском уровнях возможности закрытия поставок, ставя в приоритет национальные интересы и стремление не нести дополнительные расходы из-за транзитных операций других стран.

С начала 2025 года транзит газа из России в страны Европы был полностью остановлен после того, как Украина отказалась продлить необходимый договор для осуществления транзита. Этот шаг усилил уже напряженные отношения между Украиной и Словакией, в результате чего цены на природный газ в Евросоюзе начали расти.

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Украина получает газ по реверсной схеме от иностранных компаний, и в этом процессе Словакия не участвует напрямую, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он заявил о возможности рассмотрения прекращения реверсных поставок газа на Украину. «Газ уже несколько дней поступает на Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок на Украину в объеме около 7,5 миллиона кубометров в сутки», — написал Фицо на своей странице в одной из социальный сетей. Премьер-министр подчеркнул, что такие поставки оказывают значительное влияние на цены на топливо в Европе. В связи с этим Словакия активно обсуждает на внутреннем и общеевропейском уровнях возможности закрытия поставок, ставя в приоритет национальные интересы и стремление не нести дополнительные расходы из-за транзитных операций других стран. С начала 2025 года транзит газа из России в страны Европы был полностью остановлен после того, как Украина отказалась продлить необходимый договор для осуществления транзита. Этот шаг усилил уже напряженные отношения между Украиной и Словакией, в результате чего цены на природный газ в Евросоюзе начали расти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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