Фицо решил перекрыть газ Украине

Украина получает газ по реверсной схеме от иностранных компаний, и в этом процессе Словакия не участвует напрямую, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он заявил о возможности рассмотрения прекращения реверсных поставок газа на Украину.
«Газ уже несколько дней поступает на Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок на Украину в объеме около 7,5 миллиона кубометров в сутки», — написал Фицо на своей странице в одной из социальный сетей.
Премьер-министр подчеркнул, что такие поставки оказывают значительное влияние на цены на топливо в Европе. В связи с этим Словакия активно обсуждает на внутреннем и общеевропейском уровнях возможности закрытия поставок, ставя в приоритет национальные интересы и стремление не нести дополнительные расходы из-за транзитных операций других стран.
С начала 2025 года транзит газа из России в страны Европы был полностью остановлен после того, как Украина отказалась продлить необходимый договор для осуществления транзита. Этот шаг усилил уже напряженные отношения между Украиной и Словакией, в результате чего цены на природный газ в Евросоюзе начали расти.
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