«Все возможно»: гимнастка Яна Батыршина — о перспективах возвращения Лалы Крамаренко

Гимнастка Лала Крамаренко, скорее всего, вернется блистать на ковер после серьезной операции по удалению мениска, но для этого ей нужна мощная мотивация. Об этом в разговоре с URA.RU заявила пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряная призерка Олимпийских игр Яна Батыршина, которая также перенесла резекцию мениска осенью 2023 года.
«Любая травма, особенно такая, как разрыв мениска — требует усилий и долгого восстановления. Но вернуться возможно абсолютно точно. Главное — ради чего? Если у Лалы будет цель, например, нам дадут нейтральный статус, и гимнастки из России смогут выступать на крупных международных соревнованиях. Если она получит нейтральный статус — это будет ее огромной мотивацией, чтобы быстро восстановиться и вернуться», — пояснила Батыршина.
В конце февраля российские спортсменки ожидают результат о получении нейтрального статуса. Для Крамаренко это может быть решающим фактором. 20-летняя звезда художественной гимнастики попала в непростой период, когда российские спортсмены, возможно, не смогут демонстрировать свои достижения на мировой арене.
Новость о проблемах со здоровьем Лалы озвучила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Она сообщила, что врачи ошибочно удалили здоровый мениск чемпионке Европы 2021 года. Операция прошла еще летом, но Крамаренко восстанавливается до сих пор.
«Она сейчас месяц побыла в Израиле, прошла там восстановительные процедуры, но отрезанное уже не вернешь. Это тоже наши доктора — не хочу называть фамилии. Я бы таких врачей лишала диплома. Она старается, чтобы вернуться», — заявила Винер в интервью журналистке Надежде Стрелец.
Если Крамаренко вернется на ковер, ее ждут соревнования с сильнейшими спортсменками. Яна Батыршина отметила, что в стартах принимают участие все знакомые чемпионки: белорусские гимнастки Алина Горносько и Анастасия Салос; немецкая чемпионка Дарья Варфоломеев, итальянская звезда София Раффаэли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.