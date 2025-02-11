Орешкина и Шадаева выдвинули в совет директоров Первого канала

Кабинет министров РФ выдвинуло замруководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина и министра цифрового развития Максута Шадаева в качестве своих представителей в совет директоров «Первого канала». Официальное распоряжение об этом было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества „Первый канал“ (г. Москва)... Орешкин М.С. — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Шадаев М.И. — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в распоряжении кабмина РФ, опубликованном на сайте. Распоряжение подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.
Также были выдвинуты следующие кандидаты начальник отдела управления Росимущества Анна Дрокова и первый замруководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин. Все четверо направлены и в совет директоров, и в ревизионную комиссию «Первого канала».
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