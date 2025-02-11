В Березовой роще в Екатеринбурге возобновились столкновения, активисты сносят забор

В Академическом районе Екатеринбурга возобновился несанкционированный протест против вырубки деревьев в Березовой роще. Активисты начали сносить забор. Прямо как в сквере у драмтеатра в 2019 году, где разворачивались незаконные митинги против строительства храма.
На месте дежурит полиция, передает telegram-канал «Штаб Березовая роща». «Отстояли сквер, отстоим и рощу!» — крикнула одна из протестующих.
Строительная техника и рабочие с бензопилами появились в Березовой роще утром 11 февраля. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший), приехала полиция, и вырубку временно приостановили. URA.RU вело онлайн-трансляцию с места событий.
Участок принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Городские власти долго судились с ней, чтобы максимально сократить площадь вырубки (это удалось). Интересно, что «Атом» упоминался среди возможных организаторов протеста 2019-го.
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