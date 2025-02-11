В Березовой роще в Екатеринбурге возобновились столкновения, активисты сносят забор

Активисты сносят забор в Березовой роще в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Противостояние началось утром 11 февраля
Противостояние началось утром 11 февраля Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга возобновился несанкционированный протест против вырубки деревьев в Березовой роще. Активисты начали сносить забор. Прямо как в сквере у драмтеатра в 2019 году, где разворачивались незаконные митинги против строительства храма.

На месте дежурит полиция, передает telegram-канал «Штаб Березовая роща». «Отстояли сквер, отстоим и рощу!» — крикнула одна из протестующих.

Строительная техника и рабочие с бензопилами появились в Березовой роще утром 11 февраля. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший), приехала полиция, и вырубку временно приостановили. URA.RU вело онлайн-трансляцию с места событий.

Участок принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Городские власти долго судились с ней, чтобы максимально сократить площадь вырубки (это удалось). Интересно, что «Атом» упоминался среди возможных организаторов протеста 2019-го.

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В Академическом районе Екатеринбурга возобновился несанкционированный протест против вырубки деревьев в Березовой роще. Активисты начали сносить забор. Прямо как в сквере у драмтеатра в 2019 году, где разворачивались незаконные митинги против строительства храма. На месте дежурит полиция, передает telegram-канал «Штаб Березовая роща». «Отстояли сквер, отстоим и рощу!» — крикнула одна из протестующих. Строительная техника и рабочие с бензопилами появились в Березовой роще утром 11 февраля. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший), приехала полиция, и вырубку временно приостановили. URA.RU вело онлайн-трансляцию с места событий. Участок принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Городские власти долго судились с ней, чтобы максимально сократить площадь вырубки (это удалось). Интересно, что «Атом» упоминался среди возможных организаторов протеста 2019-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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