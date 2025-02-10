В Академическом начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи: онлайн-трансляция

В Академическом начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

11 февраля 2025 в 11:38 Размер текста - 17 +

Территорию Березовой рощи отдали под застройку Фото: Илья Московец, URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга начали вырубать Березовую рощу, территорию которой получила под застройку компания «Атомстройкомплекс». На защиту деревьев вышли активисты, полиция временно приостановила вырубку. В парке идут столкновения, есть пострадавшие, передает с места событий корреспондент URA.RU. 12:49 Сейчас на месте осталось лишь немного активистов. Забор у рощи продолжают выстраивать. 12:30 «Мы больше шести лет пытаемся отстоять рощу. Ее каждый раз пытаются откусить по кусочку. На сегодняшний день у нас есть документы, по которым зафиксировано произрастание [в роще] редких краснокнижников, они находятся на всей территории рощи. Нашли 30 особей — это зафиксировано кадастровым инженером и кандидатом биологических наук», — дрожащим голосом рассказала одна из общественниц Полина. Илья Московец © URA.RU 12:27 Активисты плачут, рассказывая о происходящем. Они со слезами на глазах просили рабочих приостановить работы. В данный момент вырубку приостановили, представители застройщика уехали. Несколько местных жителей объединились, чтобы написать заявление в полицию. 12:23 «Это моя работа! Несанкционно я не спиливаю лес! У меня бумаги есть, я не решаю правильно или нет», — прокричал активистам молодой человек в рабочей экипировке. Работники поблизости также заявили, что у них есть все разрешения, но показать их отказались. 12:18 В «Атомстройкомплексе» URA.RU пояснили, что участок начали подготавливать под строительство. Там планируют возвести жилье с подземным паркингом и помещениями под магазины. «Работы ведутся на участке площадью 3,8 га, который находится в собственности у застройщика, в строгом соответствии с законом», — заключили в компании. 12:14 «На указанный адрес выехали сотрудники полиции и представители районной администрации. По данному факту проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы. Заявлений ни от одной из сторон в настоящее время не поступало, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в полиции Екатеринбурга. 12:12 Активисты просят представителя «Атомстройкомплекса» показать паспорт объекта, но мужчина оставляет просьбу без ответа. 12:08 «Ребята, молодые в основном, приехали сюда на машинах, с пилами ручными. У них был руководитель, который не захотел представиться, они пришли на территорию Березовой рощи и начали огораживать ее лентой, начали в нескольких местах сразу рубить деревья. Приехали наряды полиции, остановили всю „движуху“», — поделилась местная жительница. 12:02 Березовую рощу начали ограждать. Несколько мужчин принесли секции забора и устанавливают их. 11:59 Вырубку на день приостановили. Полиция договорилась с застройщиком о том, чтобы работы на время закончили. «Будут делать ограждение. Завтра у нас суд. Сейчас нас просят пойти по домам. Здесь не будут ничего рубить», — обратился к активистам главный общественник, председатель ТОСа Денис. 11:53 Вот несколько кадров с места событий. На фото видно, что много деревьев уже срублено. Илья Московец © URA.RU Илья Московец © URA.RU 11:51 «Деревья падали со всех сторон, а люди с бензопилами работали. Здесь ничего не было огорожено, буквально несколько секций забора со стороны Краснолесья. На территории рощи находилось около 50 активистов [которые пытались остановить вырубку] и, естественно, деревья падали», — рассказал очевидец. 11:38 Мужчины с бензопилами и спецтехника появились в парке утром 11 января. «Деревья активно рубят рабочие, однако не говорят, от кого они сюда приехали. Лица свои скрывают», — рассказывал собеседник агентства. На месте собрались активисты, которые пытаются оказать сопротивление и защитить лес от вырубки. Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга начали вырубать Березовую рощу, территорию которой получила под застройку компания «Атомстройкомплекс». На защиту деревьев вышли активисты, полиция временно приостановила вырубку. В парке идут столкновения, есть пострадавшие, передает с места событий корреспондент URA.RU. 12:49 11.02.2025 Сейчас на месте осталось лишь немного активистов. Забор у рощи продолжают выстраивать. 12:30 11.02.2025 «Мы больше шести лет пытаемся отстоять рощу. Ее каждый раз пытаются откусить по кусочку. На сегодняшний день у нас есть документы, по которым зафиксировано произрастание [в роще] редких краснокнижников, они находятся на всей территории рощи. Нашли 30 особей — это зафиксировано кадастровым инженером и кандидатом биологических наук», — дрожащим голосом рассказала одна из общественниц Полина. 12:27 11.02.2025 Активисты плачут, рассказывая о происходящем. Они со слезами на глазах просили рабочих приостановить работы. В данный момент вырубку приостановили, представители застройщика уехали. Несколько местных жителей объединились, чтобы написать заявление в полицию. 12:23 11.02.2025 «Это моя работа! Несанкционно я не спиливаю лес! У меня бумаги есть, я не решаю правильно или нет», — прокричал активистам молодой человек в рабочей экипировке. Работники поблизости также заявили, что у них есть все разрешения, но показать их отказались. 12:18 11.02.2025 В «Атомстройкомплексе» URA.RU пояснили, что участок начали подготавливать под строительство. Там планируют возвести жилье с подземным паркингом и помещениями под магазины. «Работы ведутся на участке площадью 3,8 га, который находится в собственности у застройщика, в строгом соответствии с законом», — заключили в компании. 12:14 11.02.2025 «На указанный адрес выехали сотрудники полиции и представители районной администрации. По данному факту проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы. Заявлений ни от одной из сторон в настоящее время не поступало, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в полиции Екатеринбурга. 12:12 11.02.2025 Активисты просят представителя «Атомстройкомплекса» показать паспорт объекта, но мужчина оставляет просьбу без ответа. 12:08 11.02.2025 «Ребята, молодые в основном, приехали сюда на машинах, с пилами ручными. У них был руководитель, который не захотел представиться, они пришли на территорию Березовой рощи и начали огораживать ее лентой, начали в нескольких местах сразу рубить деревья. Приехали наряды полиции, остановили всю „движуху“», — поделилась местная жительница. 12:02 11.02.2025 Березовую рощу начали ограждать. Несколько мужчин принесли секции забора и устанавливают их. 11:59 11.02.2025 Вырубку на день приостановили. Полиция договорилась с застройщиком о том, чтобы работы на время закончили. «Будут делать ограждение. Завтра у нас суд. Сейчас нас просят пойти по домам. Здесь не будут ничего рубить», — обратился к активистам главный общественник, председатель ТОСа Денис. 11:53 11.02.2025 Вот несколько кадров с места событий. На фото видно, что много деревьев уже срублено. 11:51 11.02.2025 «Деревья падали со всех сторон, а люди с бензопилами работали. Здесь ничего не было огорожено, буквально несколько секций забора со стороны Краснолесья. На территории рощи находилось около 50 активистов [которые пытались остановить вырубку] и, естественно, деревья падали», — рассказал очевидец. 11:38 11.02.2025 Мужчины с бензопилами и спецтехника появились в парке утром 11 января. «Деревья активно рубят рабочие, однако не говорят, от кого они сюда приехали. Лица свои скрывают», — рассказывал собеседник агентства. На месте собрались активисты, которые пытаются оказать сопротивление и защитить лес от вырубки.