Курганцев зовут работать на складе сигарет в Самаре за 250 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают на работу комплектовщиками на склад табачной продукции в Самару. За вахту обещают платить свыше 250 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Работа для жителей Курганской области. Комплектовщик сигарет на складе в Самаре с питанием и проживанием. Зарплата: 126 000 — 252 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Соискателям вакансии обещают обеспечение спецодеждой. Уточняется, что работа подходит для молодых и активных людей.
Ранее курганцам предлагали работать вахтовым методом на складе Ozon в Екатеринбурге. Соискателям обещали зарплату от 150 тысяч рублей.
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