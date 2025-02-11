Курганцев зовут работать на складе сигарет в Самаре за 250 тысяч рублей

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Комплектовщикам на складе обещают высокую зарплату
Комплектовщикам на складе обещают высокую зарплату Фото:

Жителей Курганской области приглашают на работу комплектовщиками на склад табачной продукции в Самару. За вахту обещают платить свыше 250 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Работа для жителей Курганской области. Комплектовщик сигарет на складе в Самаре с питанием и проживанием. Зарплата: 126 000 — 252 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Соискателям вакансии обещают обеспечение спецодеждой. Уточняется, что работа подходит для молодых и активных людей.

Ранее курганцам предлагали работать вахтовым методом на складе Ozon в Екатеринбурге. Соискателям обещали зарплату от 150 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области приглашают на работу комплектовщиками на склад табачной продукции в Самару. За вахту обещают платить свыше 250 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Комплектовщик сигарет на складе в Самаре с питанием и проживанием. Зарплата: 126 000 — 252 000 рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Соискателям вакансии обещают обеспечение спецодеждой. Уточняется, что работа подходит для молодых и активных людей. Ранее курганцам предлагали работать вахтовым методом на складе Ozon в Екатеринбурге. Соискателям обещали зарплату от 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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