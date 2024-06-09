Курганцев приглашают работать упаковщиками в Екатеринбурге за 150 тысяч рублей

Жителям Курганской области предлагают работать вахтовым методом на складе Ozon в Екатеринбурге. Соискателям обещают зарплату от 150 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте с объявлениями.
«Работа приемщиками и упаковщиками товара для курганцев на складе Ozon в Екатеринбурге. Зарплата от 150 тысяч рублей за вахту», — указано в описании вакансии.
Работодатель обещает соискателям бесплатные: проживание в общежитии и комплексный обед, а также доставку на место работы и обратно. Также сотрудники обеспечиваются униформой и медстраховкой за счет компании, отмечается в объявлении.
Ранее курганцев звали работать грузчиками в Екатеринбурге. Им обещали платить 260 тысяч рублей за вахту.
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