Курганцев приглашают работать упаковщиками в Екатеринбурге за 150 тысяч рублей

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Курганцев зовут работать на склад и предлагают высокую зарплату (архивное фото)
Курганцев зовут работать на склад и предлагают высокую зарплату (архивное фото) Фото:

Жителям Курганской области предлагают работать вахтовым методом на складе Ozon в Екатеринбурге. Соискателям обещают зарплату от 150 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте с объявлениями.

«Работа приемщиками и упаковщиками товара для курганцев на складе Ozon в Екатеринбурге. Зарплата от 150 тысяч рублей за вахту», — указано в описании вакансии.

Работодатель обещает соискателям бесплатные: проживание в общежитии и комплексный обед, а также доставку на место работы и обратно. Также сотрудники обеспечиваются униформой и медстраховкой за счет компании, отмечается в объявлении.

Ранее курганцев звали работать грузчиками в Екатеринбурге. Им обещали платить 260 тысяч рублей за вахту.

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Жителям Курганской области предлагают работать вахтовым методом на складе Ozon в Екатеринбурге. Соискателям обещают зарплату от 150 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте с объявлениями. «Работа приемщиками и упаковщиками товара для курганцев на складе Ozon в Екатеринбурге. Зарплата от 150 тысяч рублей за вахту», — указано в описании вакансии. Работодатель обещает соискателям бесплатные: проживание в общежитии и комплексный обед, а также доставку на место работы и обратно. Также сотрудники обеспечиваются униформой и медстраховкой за счет компании, отмечается в объявлении. Ранее курганцев звали работать грузчиками в Екатеринбурге. Им обещали платить 260 тысяч рублей за вахту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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