Гасить волнения отправили Николая Смирнягина Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

В Академическом районе Екатеринбурга начался второй несанкционированный протест против вырубки деревьев в Березовой роще. Активисты начали сносить забор. За ходом волнений URA.RU следит в режиме онлайн.

23:38 "Пока мы не обжаловали судебное решение, можете сворачиваться и уезжать", — продолжают жители. Судебное заседание, на котором решится судьба рощи, пройдет завтра в 10 часов.

23:35 Силовики пообещали бунтующим, что останутся дежурить на ночь. Сами жители хотят утром патрулировать рощу, чтобы пресекать вырубку, передает корреспондент URA.RU.

23:32 В полиции выступили с комментарием. «В данном микрорайоне работают сотрудники полиции. Предпринимаются меры для обеспечения охраны общественного порядка», — отметил полковник Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД.

23:27 «Мы купили дома здесь, чтобы жить у леса. Не надо вырубать его. Такой уникальности нет нигде, из этого можно было фишку сделать», — обращаются жители к Смирнягину.

23:18 Несколько кадров с места событий от нашего фотографа Ильи Московца.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

23:16 Сам Орлов заявил следующее: «В Академическом районе, вдоль улицы Краснолесья, началась подготовка земельного участка под строительство жилья. Эта территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждается судебным решением. Говорил об этом, но напомню еще раз: в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива. Мы выступили на стороне жителей, проделали большую работу, чтобы сохранить парковую зону. Консенсус был найден: из 25 гектаров 16 останется зеленым. В планах — высадить там 15 тысяч деревьев и кустарников, около 40000 газонов и цветников, оборудовать детские площадки, воркаут-тренажеры, установить освещение и камеры наблюдения, выполнить другие виды работ».

23:14 Активисты, защищающие рощу от застройки компании «Атомстройкомплекс», записали обращение к мэру Алексею Орлову. Они попросили его «сейчас приехать сюда, в Березовую рощу». Видео появилось в telegram-канале «Штаб Березовая роща».

23:12 Активисты пытаются снести забор. Его охраняют мужчины в масках, передает журналист агентства.

23:11 Из рощи полицейские забирают пьяного мужчину, передает корреспондент URA.RU.

23:10 Екатеринбуржцы планируют пойти на передачу «Мужское&Женское». «Нужно писать [им]», — пишет девушка в telegram-канале «Штаб Березовая Роща».

23:01 Жители Академа договорились разбиться на несколько групп, чтобы дольше дежурить на месте. «У меня предложение разбиться на четыре дежурные группы: с 12 до 02, с 02 до 04, с 04 до 06, с 06 до 08 часов», — пишет пользовать в Telegram.

22:52 Смирнягин заявил, что территория рощи — частная собственность застройщика. Они начинают вести работы на своей площадке. Администрации удалось отстоять 16 га земли, их передали муниципальной собственности. Лесопарк будет благоустроен, на всей территории планируются соцобъекты и школьные комплексы. Его слова передает telegram-канал «4 канал».

22:50 Кроме того, к березовой роще прибыли сотрудники полиции.

22:48 К бунтующим жителям приехал глава Академического района Николай Смирнягин. Он отвечает на вопросы недовольных.