Мэр Екатеринбурга отреагировал на протест из-за вырубки Березовой рощи

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пытается погасить волнения вокруг начавшейся вырубки Березовой рощи в Академическом районе. В своем telegram-канале он выпустил заявление, в котором объяснил: власть сделала все, чтобы «зеленая» зона была неприкосновенна.
«В Академическом районе, вдоль улицы Краснолесья, началась подготовка земельного участка под строительство жилья. Эта территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждается судебным решением. Говорил об этом, но напомню еще раз: в 2012 году планировалась полная вырубка лесного массива. Мы выступили на стороне жителей, проделали большую работу, чтобы сохранить парковую зону. Консенсус был найден: из 25 гектаров 16 останется зеленым. В планах — высадить там 15 тысяч деревьев и кустарников, около 40000 газонов и цветников, оборудовать детские площадки, воркаут-тренажеры, установить освещение и камеры наблюдения, выполнить другие виды работ», — написал Орлов.
Он также добавил, что рядом построят детсад на 350 мест и школу, рассчитанную на 1500 учеников. Орлов высказал сожаление, что «некоторые люди, намеренно или нет, спекулируют фактами, не хотят слышать голос закона и разума». «Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок. Все мы живем в одном городе. Сегодня как никогда важно вести открытый и доверительный диалог, соблюдать баланс интересов жителей, представителей общественности и бизнеса», — сказал Орлов.
Строительная техника и рабочие с бензопилами появились на участке утром 11 февраля. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший), приехала полиция, и вырубку временно приостановили. URA.RU вело онлайн-трансляцию с места событий.
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