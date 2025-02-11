11 февраля 2025

РЕН ТВ: силовики нагрянули в пекарню в Москве, где нашли пирожки с ртутью

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Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь , общепит, пекарня, бар, пирожки, кафе, ресторан, выпечка
Силовики проверяют торговую точку, где отравились пирожками посетители Фото:

Силовики проводят обыски в московской пекарне «Мельница», где произошло отравление ртутью двух человек, которые ели пирожки. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ.

На опубликованных РЕН-ТВ кадрах видно, как в помещении пекарни работают представители СК РФ. На территории торговой точки также находятся сотрудники МЧС России.

Как сообщало URA.RU ранее, в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью доставили двух человек. Они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл. Пострадавших привезли с улицы Азовской. Токсичное вещество находилось в начинке мучного изделия.

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Силовики проводят обыски в московской пекарне «Мельница», где произошло отравление ртутью двух человек, которые ели пирожки. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ. На опубликованных РЕН-ТВ кадрах видно, как в помещении пекарни работают представители СК РФ. На территории торговой точки также находятся сотрудники МЧС России. Как сообщало URA.RU ранее, в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью доставили двух человек. Они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл. Пострадавших привезли с улицы Азовской. Токсичное вещество находилось в начинке мучного изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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