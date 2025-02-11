РЕН ТВ: силовики нагрянули в пекарню в Москве, где нашли пирожки с ртутью

Силовики проводят обыски в московской пекарне «Мельница», где произошло отравление ртутью двух человек, которые ели пирожки. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ.
На опубликованных РЕН-ТВ кадрах видно, как в помещении пекарни работают представители СК РФ. На территории торговой точки также находятся сотрудники МЧС России.
Как сообщало URA.RU ранее, в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью доставили двух человек. Они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл. Пострадавших привезли с улицы Азовской. Токсичное вещество находилось в начинке мучного изделия.
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