РЕН ТВ: силовики нагрянули в пекарню в Москве, где нашли пирожки с ртутью

11 февраля 2025 в 23:39 Размер текста - 17 +

Силовики проверяют торговую точку, где отравились пирожками посетители Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Силовики проводят обыски в московской пекарне «Мельница», где произошло отравление ртутью двух человек, которые ели пирожки. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ. На опубликованных РЕН-ТВ кадрах видно, как в помещении пекарни работают представители СК РФ. На территории торговой точки также находятся сотрудники МЧС России. Как сообщало URA.RU ранее, в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью доставили двух человек. Они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл. Пострадавших привезли с улицы Азовской. Токсичное вещество находилось в начинке мучного изделия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики проводят обыски в московской пекарне «Мельница», где произошло отравление ртутью двух человек, которые ели пирожки. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ. На опубликованных РЕН-ТВ кадрах видно, как в помещении пекарни работают представители СК РФ. На территории торговой точки также находятся сотрудники МЧС России. Как сообщало URA.RU ранее, в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью доставили двух человек. Они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл. Пострадавших привезли с улицы Азовской. Токсичное вещество находилось в начинке мучного изделия.