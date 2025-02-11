Протестующие расходятся из Березовой рощи в Екатеринбурге

Активисты передали охрану леса в Академическом полиции

12 февраля 2025 в 00:03 Размер текста - 17 +

На пике волнения протестующих было около полусотни Фото: Илья Московец © URA.RU Активисты, выступающие против застройки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, начали расходиться по домам, передает корреспондент URA.RU. На данный момент рядом с рощей осталось 10-15 человек и полиция. «В принципе, если мы на ночь здесь патрули не оставляем, то можно по большому счету разойтись. А завтра в семь или восемь утра нужно здесь продержаться до двенадцати дня, пока мы не получим решение суда», — сказал председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. Он добавил, что на ночь на месте предполагаемой вырубки будет дежурить полиция, так как строительные работы в это время будут являться нарушением закона о тишине. Новость по теме В Екатеринбурге в Березовой роще возобновились столкновения. Онлайн-трансляция Вырубка началась утром 11 февраля. В Березовую рощу приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, и вырубку временно приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Участок, на котором планируется вырубка, принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Там настаивают, что строительные работы полностью законны. Суд, на котором решится судьба рощи, пройдет 12 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активисты, выступающие против застройки Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга, начали расходиться по домам, передает корреспондент URA.RU. На данный момент рядом с рощей осталось 10-15 человек и полиция. «В принципе, если мы на ночь здесь патрули не оставляем, то можно по большому счету разойтись. А завтра в семь или восемь утра нужно здесь продержаться до двенадцати дня, пока мы не получим решение суда», — сказал председатель ТОС «Академический» Денис Каракоз. Он добавил, что на ночь на месте предполагаемой вырубки будет дежурить полиция, так как строительные работы в это время будут являться нарушением закона о тишине. Вырубка началась утром 11 февраля. В Березовую рощу приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, и вырубку временно приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Участок, на котором планируется вырубка, принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Там настаивают, что строительные работы полностью законны. Суд, на котором решится судьба рощи, пройдет 12 февраля.