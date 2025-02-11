Губерниев рассказал, что будет делать на должности советника министра спорта

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с URA.RU прокомментировал свое назначение на должность советника министра спорта России Михаила Дегтярева. Он рассказал, что активно ведется работа по возращению наших спортсменов на мировую арену.
«Самое главное в нынешних условиях — команда Михаила Дегтярева сделает все для того, чтобы мы могли вернуться. В любом случае возвращение наступит, и мы должны быть к нему готовы. Не могу раскрывать все секреты, но я точно знаю и принимаю в этом некоторое участие, что общение идет с партнерами на самом разном уровне. И по линии МОК (Международный олимпийский комитет, — прим, ред.), и по линии Федераций. Общение идет и оно не одностороннее», — поделился Губерниев.
Он подчеркнул, что с Дегтяревым у них много точек соприкосновения по разным актуальным вопросам, которые касаются спорта. Они уже успели обсудить темы развития лыжных гонок, биатлона, работу Федерации. По словам Дмитрия, хоть его новая должность и общественная, он будет активно делать то, что и всегда — развивать спорт в стране.
«Мне нравится движуха, которая есть в Минспорте и Олимпийском комитете. Дегтярев — молодец. Я давно не видел, чтобы человек пользовался такой поддержкой и уважением и в спорте, и среди болельщиков. Всегда судят по делам, а они, с моей точки зрения, сделаны уже большие. Предстоит сделать еще больше. А я буду рядом и помогу», — заключил Дмитрий Губерниев.
Михаил Дегтярев был назначен на должность министра спорта Российской Федерации 14 мая 2024 года. В декабре 2024 года он стал президент Олимпийского комитета России.
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