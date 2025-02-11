Губерниев получил высокую должность в министерстве спорта

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев официально стал советником министра спорта России. Об этом сообщил сам российский комментатор. Журналист получил соответствующее удостоверение, подтверждающее его новую должность.
«Говорили с Михаилом Дегтяревым (министр спорта РФ — прим. URA.RU) более полутора часов!!! Будем продолжать вместе работать на благо спорта Большой страны!!!! ... Вернемся на мировую арену сильными и гордыми!!!!» — написал Губерниев в своем telegram-канале.
На новом посту Губерниев планирует активно участвовать в развитии спорта в России. Его задачей станет не только популяризация различных видов спорта, но и укрепление позиций России на мировой спортивной арене.
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