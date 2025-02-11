11 февраля 2025

Депутат из ГДР: США и РФ будут решать будущее Европы и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Германские политики вопреки реальному положению дел обсуждают продолжение конфликта в Украине и вливание в него средств и оружия
Германские политики вопреки реальному положению дел обсуждают продолжение конфликта в Украине и вливание в него средств и оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европа потерпит основное поражение в украинском конфликте, поскольку ей придется оплачивать его последствия. Судьбу Украины и новый порядок в ЕС будут обсуждать на переговорах между США и Российской Федерацией, заявил Михаэль фон дер Шуленбург, бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, а ныне евродепутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» во время предвыборного мероприятия ССВ в Берлине.

«Эта агрессивная политика по предоставлению оружия Украине не приведет к тому, что мы сможем сыграть какую-либо роль в будущем урегулировании вопросов, касающихся Европы. В настоящее время это дело обсуждается между Америкой и Россией, и мы не будем участвовать в этих переговорах. Наша роль будет ограничиваться лишь функцией казначея», — передает РИА Новости выступление евродепутата.

По словам Шуленбурга, конфликт на Украине следовало предотвратить на начальной стадии через переговоры. В результате пропуска этой возможности «Запад проиграл эту войну». Тем не менее, в германских политических кругах, как и прежде, продолжаются дискуссии о продолжении конфликта и увеличении поставок средств и оружия.

Шуленбург также отметил, что мир обеспечили не Германия, не ЕС. Теперь страны Евросоюза наблюдают за тем, как этим занимается тот, от кого этого никто не ожидал — президент США. Глава Белого дома Дональд Трамп будет обсуждать мир на Украине с российским президентом, а Германию не пригласят к этим переговорам. Когда эти два лидера встретятся, они положат конец войне, основываясь на своих интересах — интересах США и России, высказался евродепутат. Он добавил, что Западу, и Германии в частности, как основной проигравшей стороне, отведут лишь роль спонсоров восстановления «дисфункционального» государства Украина, что в итоге ляжет бременем на плечи простых граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно бросает кличи Германии о поставках дальнобойного вооружения. Так, лидер в прошлом году попросил ФРГ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Он отмечал, что с помощью этого оружия мог бы атаковать Крымский мост. На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.

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Европа потерпит основное поражение в украинском конфликте, поскольку ей придется оплачивать его последствия. Судьбу Украины и новый порядок в ЕС будут обсуждать на переговорах между США и Российской Федерацией, заявил Михаэль фон дер Шуленбург, бывший дипломат при ООН и ОБСЕ, а ныне евродепутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» во время предвыборного мероприятия ССВ в Берлине. «Эта агрессивная политика по предоставлению оружия Украине не приведет к тому, что мы сможем сыграть какую-либо роль в будущем урегулировании вопросов, касающихся Европы. В настоящее время это дело обсуждается между Америкой и Россией, и мы не будем участвовать в этих переговорах. Наша роль будет ограничиваться лишь функцией казначея», — передает РИА Новости выступление евродепутата. По словам Шуленбурга, конфликт на Украине следовало предотвратить на начальной стадии через переговоры. В результате пропуска этой возможности «Запад проиграл эту войну». Тем не менее, в германских политических кругах, как и прежде, продолжаются дискуссии о продолжении конфликта и увеличении поставок средств и оружия. Шуленбург также отметил, что мир обеспечили не Германия, не ЕС. Теперь страны Евросоюза наблюдают за тем, как этим занимается тот, от кого этого никто не ожидал — президент США. Глава Белого дома Дональд Трамп будет обсуждать мир на Украине с российским президентом, а Германию не пригласят к этим переговорам. Когда эти два лидера встретятся, они положат конец войне, основываясь на своих интересах — интересах США и России, высказался евродепутат. Он добавил, что Западу, и Германии в частности, как основной проигравшей стороне, отведут лишь роль спонсоров восстановления «дисфункционального» государства Украина, что в итоге ляжет бременем на плечи простых граждан. Президент Украины Владимир Зеленский регулярно бросает кличи Германии о поставках дальнобойного вооружения. Так, лидер в прошлом году попросил ФРГ предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Он отмечал, что с помощью этого оружия мог бы атаковать Крымский мост. На днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары вглубь России.
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