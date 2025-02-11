11 февраля 2025

Для школьников Ханты-Мансийска объявлен карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Старшеклассники Ханты-Мансийска будут посещать очные занятия, но в медицинских масках
Старшеклассники Ханты-Мансийска будут посещать очные занятия, но в медицинских масках Фото:

С 12 февраля школьники Ханты-Мансийска (ХМАО) отправятся на карантин. Так вышло из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в мэрии города.

«Да, все верно, все школы переведены на дистанционное обучение с 12 февраля… Дистанционное обучение из-за роста числа случаев ОРВИ среди детей», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Однако эта мера коснется не всех. Карантин объявлен только для школьников с 1-го по 8-й класс. Дети, обучающиеся с 9-го по 11-й класс, продолжат посещать занятия очно, но их обязуют носить медицинские маски.

Также карантин объявлен и в Югорске (ХМАО). Мера распространяется на всех школьников и принята из-за роста заболеваемости гриппом.

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С 12 февраля школьники Ханты-Мансийска (ХМАО) отправятся на карантин. Так вышло из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в мэрии города. «Да, все верно, все школы переведены на дистанционное обучение с 12 февраля… Дистанционное обучение из-за роста числа случаев ОРВИ среди детей», — рассказали в ведомстве ТАСС. Однако эта мера коснется не всех. Карантин объявлен только для школьников с 1-го по 8-й класс. Дети, обучающиеся с 9-го по 11-й класс, продолжат посещать занятия очно, но их обязуют носить медицинские маски. Также карантин объявлен и в Югорске (ХМАО). Мера распространяется на всех школьников и принята из-за роста заболеваемости гриппом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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