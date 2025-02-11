Для школьников Ханты-Мансийска объявлен карантин

С 12 февраля школьники Ханты-Мансийска (ХМАО) отправятся на карантин. Так вышло из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, сообщили в мэрии города.
«Да, все верно, все школы переведены на дистанционное обучение с 12 февраля… Дистанционное обучение из-за роста числа случаев ОРВИ среди детей», — рассказали в ведомстве ТАСС.
Однако эта мера коснется не всех. Карантин объявлен только для школьников с 1-го по 8-й класс. Дети, обучающиеся с 9-го по 11-й класс, продолжат посещать занятия очно, но их обязуют носить медицинские маски.
Также карантин объявлен и в Югорске (ХМАО). Мера распространяется на всех школьников и принята из-за роста заболеваемости гриппом.
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