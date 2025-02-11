Трамп дал тайное задание спецпосланнику в Москву

NYT: Трамп поручил Уиткоффу содействовать переговорам России и Украины

12 февраля 2025 в 01:50 Размер текста - 17 +

Трамп направил спецпосланника для урегулирования конфликта Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Президент США Дональд Трамп тайно поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу заняться переговорами между Москвой и Киевом. О соответствующей поездке американского представителя в Россию сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники. «Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими. Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, и сказал близким к нему людям, что, по его мнению, у Уиткоффа есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине», — написала газета. По сведениям издания, перед своей поездкой в Москву Уиткофф провел переговоры с близкими союзниками президента России Владимира Путина. При этом в администрации Трампа прокомментировали, что они не обладают сведениями об этом. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп отметил в общении с журналистами, что российский президент хочет заключить мирный договор. В то же время американский руководитель не стал раскрывать детали возможных переговоров или личного общения с Путиным, подчеркивая конфиденциальность текущих дипломатических усилий. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть факт проведения этих переговоров, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп тайно поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу заняться переговорами между Москвой и Киевом. О соответствующей поездке американского представителя в Россию сообщила газета New York Times со ссылкой на собственные источники. «Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими. Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, и сказал близким к нему людям, что, по его мнению, у Уиткоффа есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине», — написала газета. По сведениям издания, перед своей поездкой в Москву Уиткофф провел переговоры с близкими союзниками президента России Владимира Путина. При этом в администрации Трампа прокомментировали, что они не обладают сведениями об этом. Как сообщало URA.RU ранее, Трамп отметил в общении с журналистами, что российский президент хочет заключить мирный договор. В то же время американский руководитель не стал раскрывать детали возможных переговоров или личного общения с Путиным, подчеркивая конфиденциальность текущих дипломатических усилий. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, которая позволила бы подтвердить или опровергнуть факт проведения этих переговоров, сообщает RT.