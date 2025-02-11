Однокомнатная квартира в центре Кургана сдается в аренду по цене свыше 119 тысяч рублей в месяц. Это самая дорогая однушка, которую предлагают снять в городе. Об этом говорится в объявлении.
«Сдается однокомнатная квартира площадью 65 квадратных метров на улице Коли Мяготина. Стоимость аренды — 119 999 рублей в месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
В однушке сделан дизайнерский ремонт, имеется кондиционер и современная бытовая техника, отмечается в объявлении. Квартира находится на 16-м этаже, есть балкон с которого открывается красивый вид на город, пишет владелец. Он уточняет, что курить и находиться с животными в жилье нельзя.
Ранее в Кургане выставили на продажу квартиры, стоимость которых достигает 15-20 миллионов рублей. Недвижимость находится в разных районах города и отличается большой площадью и наличием дизайнерского ремонта.
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