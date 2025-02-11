11 февраля 2025

В Кургане в аренду сдается самая дорогая однушка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира сдается по цене выше рынка (архивное фото)
Квартира сдается по цене выше рынка (архивное фото) Фото:

Однокомнатная квартира в центре Кургана сдается в аренду по цене свыше 119 тысяч рублей в месяц. Это самая дорогая однушка, которую предлагают снять в городе. Об этом говорится в объявлении.

«Сдается однокомнатная квартира площадью 65 квадратных метров на улице Коли Мяготина. Стоимость аренды — 119 999 рублей в месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

В однушке сделан дизайнерский ремонт, имеется кондиционер и современная бытовая техника, отмечается в объявлении. Квартира находится на 16-м этаже, есть балкон с которого открывается красивый вид на город, пишет владелец. Он уточняет, что курить и находиться с животными в жилье нельзя.

Ранее в Кургане выставили на продажу квартиры, стоимость которых достигает 15-20 миллионов рублей. Недвижимость находится в разных районах города и отличается большой площадью и наличием дизайнерского ремонта. 

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Однокомнатная квартира в центре Кургана сдается в аренду по цене свыше 119 тысяч рублей в месяц. Это самая дорогая однушка, которую предлагают снять в городе. Об этом говорится в объявлении. «Сдается однокомнатная квартира площадью 65 квадратных метров на улице Коли Мяготина. Стоимость аренды — 119 999 рублей в месяц», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В однушке сделан дизайнерский ремонт, имеется кондиционер и современная бытовая техника, отмечается в объявлении. Квартира находится на 16-м этаже, есть балкон с которого открывается красивый вид на город, пишет владелец. Он уточняет, что курить и находиться с животными в жилье нельзя. Ранее в Кургане выставили на продажу квартиры, стоимость которых достигает 15-20 миллионов рублей. Недвижимость находится в разных районах города и отличается большой площадью и наличием дизайнерского ремонта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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