Трамп отвесил комплимент России после возвращения Фогела в США

Россия очень хорошо отнеслось к США в ситуации с возвращением американского гражданина Марка Фогела, осужденного в РФ. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — подчеркнул Трамп. Кроме того, президент США выразил надежду на то, что данный акт доброй воли со стороны России может способствовать началу новой фазы в российско-американских отношениях и помочь в урегулировании конфликта на Украине.
Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. При обыске у него обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России.
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