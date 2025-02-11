11 февраля 2025

Трамп отвесил комплимент России после возвращения Фогела в США

Трамп, комментируя возвращение Фогела, заявил, что Россия хорошо отнеслась к США
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает, что РФ пошла навстречу США
Трамп считает, что РФ пошла навстречу США Фото:

Россия очень хорошо отнеслось к США в ситуации с возвращением американского гражданина Марка Фогела, осужденного в РФ. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — подчеркнул Трамп. Кроме того, президент США выразил надежду на то, что данный акт доброй воли со стороны России может способствовать началу новой фазы в российско-американских отношениях и помочь в урегулировании конфликта на Украине.

Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. При обыске у него обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России.

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Россия очень хорошо отнеслось к США в ситуации с возвращением американского гражданина Марка Фогела, осужденного в РФ. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме. «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», — подчеркнул Трамп. Кроме того, президент США выразил надежду на то, что данный акт доброй воли со стороны России может способствовать началу новой фазы в российско-американских отношениях и помочь в урегулировании конфликта на Украине. Марк Фогел был задержан в августе 2021 года в Москве. При обыске у него обнаружили марихуану и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам заключения. Ранее он занимал должность сотрудника посольства США в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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