ТНТ анонсировал продолжение комедии про трех боксеров из Челябинска

12 февраля 2025 в 04:57 Размер текста - 17 +

Сергей Маковецкий в сериале играет роль отца адвоката Фото: Александр Мамаев © URA.RU В понедельник 24 февраля на ТНТ состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Телохранители». В новых сериях зрители увидят продолжение истории трех боксеров из Челябинска, которые стали охранниками эксцентричного адвоката в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что „фраппучино“ и „бейгл“ — это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями», — говорится в пресс-релизе. Зрители также увидят новые испытания, с которыми столкнутся главные герои. Авторы сериала анонсировали возвращение всех ключевых актеров первого сезона. Это Сергей Маковецкий, Инга Оболдина, Яна Кошкина, Олег Гаас, Егор Овчинников, Александр Левин, Дмитрий Лысенков и Кристина Кучеренко. Как сообщало URA.RU, впервые комедийный сериал «Телохранители» о столичном адвокате и челябинских боксерах представили летом 2023 года. Основными персонажами являются три боксера из Челябинска, которых зовут Юрок, Ящер и Туча. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В понедельник 24 февраля на ТНТ состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Телохранители». В новых сериях зрители увидят продолжение истории трех боксеров из Челябинска, которые стали охранниками эксцентричного адвоката в Москве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «Герои уже успели адаптироваться к жизни в Москве. Они уже понимают, что „фраппучино“ и „бейгл“ — это не обзывательства. Самое главное, парни не меняют своих жизненных принципов: честность, порядочность и умение дружить. Если первый сезон был больше про столкновение миров, то во втором мы покажем развитие взаимоотношений между героями», — говорится в пресс-релизе. Зрители также увидят новые испытания, с которыми столкнутся главные герои. Авторы сериала анонсировали возвращение всех ключевых актеров первого сезона. Это Сергей Маковецкий, Инга Оболдина, Яна Кошкина, Олег Гаас, Егор Овчинников, Александр Левин, Дмитрий Лысенков и Кристина Кучеренко. Как сообщало URA.RU, впервые комедийный сериал «Телохранители» о столичном адвокате и челябинских боксерах представили летом 2023 года. Основными персонажами являются три боксера из Челябинска, которых зовут Юрок, Ящер и Туча.