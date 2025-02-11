Владельцы квартир в РФ могут получить новые штрафы

Профессор Староверова: штраф за неуплату налога с продажи недвижимости удвоился

12 февраля 2025 в 05:20 Размер текста - 17 +

Штрафы предусматриваются за самовольное обустройство тамбуров и лестничных площадок Фото: Илья Московец © URA.RU С 2025 года в России увеличены штрафы за нарушения, связанные с продажей недвижимости и ее использованием. По новым правилам, взыскания за неуплату налога от реализации имущества возросли до 40% от суммы, которая была недоплачена в бюджет. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова. «С начала января в России была введена прогрессивная шкала налогообложения, в результате чего изменился размер штрафа. Так, продажа недвижимости на сумму до 2,4 миллиона рублей облагается по старой ставке в 13%. Суммы, превышающие этот порог, подлежат налогообложению по повышенным ставкам», — процитировало Староверову агентство «Прайм». Кроме того, увеличены штрафы за ненадлежащее использование жилых помещений. В частности, они касаются нарушения противопожарных норм. За блокировку пожарного люка или изменение направления открытия входной двери теперь предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше прежней суммы. Также ужесточены меры за самовольное обустройство тамбуров на общих лестничных площадках. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта в России вступает в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков в населенных пунктах и садоводствах. Согласно проекту, их владельцы обязаны освоить землю в течение трех лет, иначе им грозят штрафы и изъятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2025 года в России увеличены штрафы за нарушения, связанные с продажей недвижимости и ее использованием. По новым правилам, взыскания за неуплату налога от реализации имущества возросли до 40% от суммы, которая была недоплачена в бюджет. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова. «С начала января в России была введена прогрессивная шкала налогообложения, в результате чего изменился размер штрафа. Так, продажа недвижимости на сумму до 2,4 миллиона рублей облагается по старой ставке в 13%. Суммы, превышающие этот порог, подлежат налогообложению по повышенным ставкам», — процитировало Староверову агентство «Прайм». Кроме того, увеличены штрафы за ненадлежащее использование жилых помещений. В частности, они касаются нарушения противопожарных норм. За блокировку пожарного люка или изменение направления открытия входной двери теперь предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше прежней суммы. Также ужесточены меры за самовольное обустройство тамбуров на общих лестничных площадках. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта в России вступает в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков в населенных пунктах и садоводствах. Согласно проекту, их владельцы обязаны освоить землю в течение трех лет, иначе им грозят штрафы и изъятие.