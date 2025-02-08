Россиян предупредили об изъятии их участков: за что дачников могут лишить имущества

Юрист Терехин: с 1 марта владельцам заброшенных участков грозит их изъятие

09 февраля 2025 в 08:19 Размер текста - 17 +

Лишить собственника прав на его участок могут только в случаях, строго определенных законом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С 1 марта в России вступает в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков (ЗУ) в населенных пунктах и садоводствах. Согласно проекту, владельцы земельных участков обязаны освоить их в течение трех лет, иначе им грозят штрафы и возможность изъятия. Основная цель закона — побудить правообладателей эффективно использовать свою землю и заботиться о ней. За что могут изъять земельный участок и что делать в таком случае — в материале URA.RU. Изменения в законе об изъятии участков Согласно новому законопроекту, собственники участков должны будут освоить их в течение трех лет, в противном случае он может быть изъят. Это предложение направлено на более эффективное использование земель и решение проблемы заброшенных участков, которые мешают развитию населенных пунктов. По данным на 2024 год, в России зарегистрировано 12,5 миллиона садовых и 540 тысяч огородных участков, из которых 10-15% находятся в запустении. Старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин в интервью агентству «Прайм» заявил, что основная цель закона — стимулировать владельцев использовать землю соответственно ее назначению и поддерживать в надлежащем состоянии. Для земель, выделенных под садоводство, достаточно заниматься выращиванием различных культур. Терехин подчеркнул, что новый закон поможет решить проблему неиспользуемых земель. Причины изъятия земельного участка Изъятие участка для государственных и муниципальных нужд Изъятие земли начинается с выявления собственника или правообладателя Фото: Денис Моргунов © URA.RU Процесс изъятия может быть инициирован федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ или местными органами самоуправления. Также такое действие возможно по ходатайству заинтересованных лиц. Земельные участки могут быть изъяты для строительства или расширения объектов, предусмотренных утвержденными документами планировки территории, международными договорами РФ или лицензиями на пользование недрами. Собственник должен быть уведомлен о предстоящем изъятии земли в письменной форме не менее чем за год до запланированного мероприятия. Процедура предполагает обязательное возмещение, которое включает рыночную стоимость участка и компенсацию за убытки, включая упущенную выгоду. Если на территории находятся объекты недвижимости, принадлежащие собственнику, их стоимость также учитывается при возмещении. Если соглашение не достигнуто, может быть осуществлено принудительное изъятие. В этом случае условия, включая размер возмещения, определяются судом. Принудительное изъятие допускается только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право собственности на земельный участок прекращается после выполнения всех процедур и выплаты возмещения. Изъятие в целях комплексного развития территории Изъятие земельных участков в целях комплексного развития территории регулируется Постановлением Правительства РФ. В соответствии с этими документами, процедуры, связанные с изъятием участков, находящихся в собственности муниципалитетов, должны проводиться только с согласия местных властей. Основанием для подобных действий служат утвержденные проекты планировки и межевания территории, на основе которых решение принимает орган местного самоуправления. Он обязан направить копию решения и проект соглашения правообладателю земельного участка в течение семи рабочих дней с момента принятия решения. Соглашение должно содержать выкупную цену земельного участка и размер убытков, подлежащих возмещению. Если правообладатель не заключает соглашение в течение месяца, процедура осуществляется в принудительном порядке через суд. В этом случае денежные средства в счет возмещения перечисляются на банковский счет правообладателя в течение семи дней со дня вынесения судебного решения. Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано только в части размера возмещения. Изъятие из-за ненадлежащего использования участка Изъятие брошенных участков не должно нарушать прав реальных собственников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Изъятие земельного участка может произойти не только для государственных нужд, но и в случае его ненадлежащего использования. Это может касаться ситуаций, когда использование участка ведет к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель, причинению вреда окружающей среде, или если земля предназначена для строительства и не используется по назначению в течение трех лет. Согласно статье 286 Гражданского кодекса РФ, органы государственной власти или местного самоуправления уполномочены принимать решения об изъятии ЗУ. Земельное законодательство определяет порядок обязательного предупреждения собственников о допущенных нарушениях. Если собственник согласен с решением об изъятии и письменно уведомляет об этом соответствующий орган, участок подлежит продаже с публичных торгов. В случае несогласия собственника, орган, принявший решение об изъятии, может обратиться в суд с требованием о продаже ЗУ. Изъятие земельного участка в порядке реквизиции Изъятие земельного участка в порядке реквизиции представляет собой особый случай временного изъятия имущества государством у собственника с обязательной выплатой его стоимости. Этот механизм применяется только в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия, эпидемии, аварийные ситуации или эпизоотии, когда необходимо немедленное реагирование и использование ресурсов для устранения последствий или предотвращения угроз. Исполнительный орган государственной власти, принимающий решение о реквизиции земельного участка, обязан выдать документ, подтверждающий факт реквизиции. Этот документ является важным, поскольку он гарантирует собственнику право требовать возврата земельного участка после окончания чрезвычайной ситуации или получения компенсации. В случае невозможности возврата земельного участка в его первоначальном виде (например, если участок был изменен или поврежден) собственнику выплачивается его рыночная стоимость или предоставляется равноценный участок в другом месте по желанию собственника. Это обеспечивает защиту прав собственников даже в условиях чрезвычайных обстоятельств. Конфискация земельного участка Если участок подходит под определение брошенного или нецелевого, то он переходит в собственность государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конфискация земельного участка представляет собой форму безвозмездного изъятия собственности у владельца по решению суда, обычно в качестве санкции за совершение преступления. Такое решение может быть как основной мерой наказания, так и дополнительной санкцией, в зависимости от тяжести и характера совершенного преступления. Процесс конфискации всегда осуществляется на основании судебного решения. В соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса РФ, конфискация может быть применена за деяния, связанные с хищением, мошенничеством, незаконной коммерческой деятельностью и другими серьезными правонарушениями. После того как земельный участок конфискован, он обычно выставляется на торги, чтобы быть проданным новому владельцу. Процедура продажи включает переоформление всех прав на землю на нового собственника, что гарантирует легитимность передачи прав собственности. Что делать, если собственник по объективным причинам не может освоить участок Собственникам земельных участков, которые по объективным причинам не могут освоить свою землю в установленные сроки, предусмотрены определенные меры. В случае выявления признаков неиспользования участка, каждый конкретный случай будет тщательно рассмотрен в рамках административного процесса. Владелец может представить доказательства обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по освоению участка. После получения предписания о необходимости устранения нарушений, собственник имеет право обратиться в контрольный орган с ходатайством о продлении срока для исправления ситуации. Кроме того, владельцы могут рассмотреть возможность передачи участка в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам, что позволит поддерживать участок в должном состоянии. Также существует опция привлечения сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по уходу за территорией на коммерческой основе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 марта в России вступает в силу новый закон, который устанавливает правила освоения земельных участков (ЗУ) в населенных пунктах и садоводствах. Согласно проекту, владельцы земельных участков обязаны освоить их в течение трех лет, иначе им грозят штрафы и возможность изъятия. Основная цель закона — побудить правообладателей эффективно использовать свою землю и заботиться о ней. За что могут изъять земельный участок и что делать в таком случае — в материале URA.RU. Согласно новому законопроекту, собственники участков должны будут освоить их в течение трех лет, в противном случае он может быть изъят. Это предложение направлено на более эффективное использование земель и решение проблемы заброшенных участков, которые мешают развитию населенных пунктов. По данным на 2024 год, в России зарегистрировано 12,5 миллиона садовых и 540 тысяч огородных участков, из которых 10-15% находятся в запустении. Старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин в интервью агентству «Прайм» заявил, что основная цель закона — стимулировать владельцев использовать землю соответственно ее назначению и поддерживать в надлежащем состоянии. Для земель, выделенных под садоводство, достаточно заниматься выращиванием различных культур. Терехин подчеркнул, что новый закон поможет решить проблему неиспользуемых земель. Процесс изъятия может быть инициирован федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ или местными органами самоуправления. Также такое действие возможно по ходатайству заинтересованных лиц. Земельные участки могут быть изъяты для строительства или расширения объектов, предусмотренных утвержденными документами планировки территории, международными договорами РФ или лицензиями на пользование недрами. Собственник должен быть уведомлен о предстоящем изъятии земли в письменной форме не менее чем за год до запланированного мероприятия. Процедура предполагает обязательное возмещение, которое включает рыночную стоимость участка и компенсацию за убытки, включая упущенную выгоду. Если на территории находятся объекты недвижимости, принадлежащие собственнику, их стоимость также учитывается при возмещении. Если соглашение не достигнуто, может быть осуществлено принудительное изъятие. В этом случае условия, включая размер возмещения, определяются судом. Принудительное изъятие допускается только при условии предварительного и равноценного возмещения. Право собственности на земельный участок прекращается после выполнения всех процедур и выплаты возмещения. Изъятие земельных участков в целях комплексного развития территории регулируется Постановлением Правительства РФ. В соответствии с этими документами, процедуры, связанные с изъятием участков, находящихся в собственности муниципалитетов, должны проводиться только с согласия местных властей. Основанием для подобных действий служат утвержденные проекты планировки и межевания территории, на основе которых решение принимает орган местного самоуправления. Он обязан направить копию решения и проект соглашения правообладателю земельного участка в течение семи рабочих дней с момента принятия решения. Соглашение должно содержать выкупную цену земельного участка и размер убытков, подлежащих возмещению. Если правообладатель не заключает соглашение в течение месяца, процедура осуществляется в принудительном порядке через суд. В этом случае денежные средства в счет возмещения перечисляются на банковский счет правообладателя в течение семи дней со дня вынесения судебного решения. Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано только в части размера возмещения. Изъятие земельного участка может произойти не только для государственных нужд, но и в случае его ненадлежащего использования. Это может касаться ситуаций, когда использование участка ведет к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель, причинению вреда окружающей среде, или если земля предназначена для строительства и не используется по назначению в течение трех лет. Согласно статье 286 Гражданского кодекса РФ, органы государственной власти или местного самоуправления уполномочены принимать решения об изъятии ЗУ. Земельное законодательство определяет порядок обязательного предупреждения собственников о допущенных нарушениях. Если собственник согласен с решением об изъятии и письменно уведомляет об этом соответствующий орган, участок подлежит продаже с публичных торгов. В случае несогласия собственника, орган, принявший решение об изъятии, может обратиться в суд с требованием о продаже ЗУ. Изъятие земельного участка в порядке реквизиции представляет собой особый случай временного изъятия имущества государством у собственника с обязательной выплатой его стоимости. Этот механизм применяется только в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия, эпидемии, аварийные ситуации или эпизоотии, когда необходимо немедленное реагирование и использование ресурсов для устранения последствий или предотвращения угроз. Исполнительный орган государственной власти, принимающий решение о реквизиции земельного участка, обязан выдать документ, подтверждающий факт реквизиции. Этот документ является важным, поскольку он гарантирует собственнику право требовать возврата земельного участка после окончания чрезвычайной ситуации или получения компенсации. В случае невозможности возврата земельного участка в его первоначальном виде (например, если участок был изменен или поврежден) собственнику выплачивается его рыночная стоимость или предоставляется равноценный участок в другом месте по желанию собственника. Это обеспечивает защиту прав собственников даже в условиях чрезвычайных обстоятельств. Конфискация земельного участка представляет собой форму безвозмездного изъятия собственности у владельца по решению суда, обычно в качестве санкции за совершение преступления. Такое решение может быть как основной мерой наказания, так и дополнительной санкцией, в зависимости от тяжести и характера совершенного преступления. Процесс конфискации всегда осуществляется на основании судебного решения. В соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса РФ, конфискация может быть применена за деяния, связанные с хищением, мошенничеством, незаконной коммерческой деятельностью и другими серьезными правонарушениями. После того как земельный участок конфискован, он обычно выставляется на торги, чтобы быть проданным новому владельцу. Процедура продажи включает переоформление всех прав на землю на нового собственника, что гарантирует легитимность передачи прав собственности. Собственникам земельных участков, которые по объективным причинам не могут освоить свою землю в установленные сроки, предусмотрены определенные меры. В случае выявления признаков неиспользования участка, каждый конкретный случай будет тщательно рассмотрен в рамках административного процесса. Владелец может представить доказательства обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по освоению участка. После получения предписания о необходимости устранения нарушений, собственник имеет право обратиться в контрольный орган с ходатайством о продлении срока для исправления ситуации. Кроме того, владельцы могут рассмотреть возможность передачи участка в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам, что позволит поддерживать участок в должном состоянии. Также существует опция привлечения сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по уходу за территорией на коммерческой основе.