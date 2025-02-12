Магазины «Светофор» в Москве угрожают здоровью

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В Москве уже закрыто не менее 10 магазинов сети «Светофор»
В Москве уже закрыто не менее 10 магазинов сети «Светофор» Фото:

Нарушения санитарных норм в магазинах «Светофор» в Москве представляют опасность для здоровья сотрудников и жителей города, а также способствуют распространению инфекций. Об этом говорится в судебных документах.

«Обнаруженные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье не только работников ООО „Торгсервис 150“ (магазин „Светофор“), но и его посетителей, а также жителей города. Нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения, способствуют распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний», — цитирует ТАСС документы судов, удовлетворивших иски к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» — управляющим «Светофора».

Уточняется, что в магазинах часто не соблюдаются правила хранения продуктов, такие как температурный режим и товарное соседство, продаются товары с истекшим сроком годности. Представители сети «Светофор» в ходе судебных заседаний признали вину. В Москве по решению судов приостановлена работа не менее 10 магазинов.

Ранее URA.RU рассказывало о том, почему в России массово закрываются магазины «Светофор». Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения законодательства при реализации продуктов в супермаркетах-дискаунтерах этой сети.

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Нарушения санитарных норм в магазинах «Светофор» в Москве представляют опасность для здоровья сотрудников и жителей города, а также способствуют распространению инфекций. Об этом говорится в судебных документах. «Обнаруженные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье не только работников ООО „Торгсервис 150“ (магазин „Светофор“), но и его посетителей, а также жителей города. Нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения, способствуют распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний», — цитирует ТАСС документы судов, удовлетворивших иски к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50» — управляющим «Светофора». Уточняется, что в магазинах часто не соблюдаются правила хранения продуктов, такие как температурный режим и товарное соседство, продаются товары с истекшим сроком годности. Представители сети «Светофор» в ходе судебных заседаний признали вину. В Москве по решению судов приостановлена работа не менее 10 магазинов. Ранее URA.RU рассказывало о том, почему в России массово закрываются магазины «Светофор». Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения законодательства при реализации продуктов в супермаркетах-дискаунтерах этой сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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