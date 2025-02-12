Французская оружейная компания обанкротилась после контракта с Украиной

Во Франции оружейная фирма Verney-Carron оказалась банкротом и не смогла выполнить контракт на поставку оружия Украине. Об этом сообщили источники.
«Компания Verney-Carron заключила контракт на поставку оружия для Украины на 36 млн евро. Она планировала продать Вооруженным силам Украины 10 тысяч автоматических карабинов, 2 тысячи высокоточных винтовок и 400 гранатометов. Контракт не был подтвержден», — передает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
Ранее Франция отправила на Украину противотанковые управляемые ракетные комплексы Akeron. Также французы поставили для ВСУ гаубицы CAESAR и (ПЗРК) Mistral.
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