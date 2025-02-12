Французская оружейная компания обанкротилась после контракта с Украиной

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Фирма хотела поставить ВСУ карабины
Фирма хотела поставить ВСУ карабины Фото:

Во Франции оружейная фирма Verney-Carron оказалась банкротом и не смогла выполнить контракт на поставку оружия Украине. Об этом сообщили источники.

«Компания Verney-Carron заключила контракт на поставку оружия для Украины на 36 млн евро. Она планировала продать Вооруженным силам Украины 10 тысяч автоматических карабинов, 2 тысячи высокоточных винтовок и 400 гранатометов. Контракт не был подтвержден», — передает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Ранее Франция отправила на Украину противотанковые управляемые ракетные комплексы Akeron. Также французы поставили для ВСУ гаубицы CAESAR и (ПЗРК) Mistral.

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Во Франции оружейная фирма Verney-Carron оказалась банкротом и не смогла выполнить контракт на поставку оружия Украине. Об этом сообщили источники. «Компания Verney-Carron заключила контракт на поставку оружия для Украины на 36 млн евро. Она планировала продать Вооруженным силам Украины 10 тысяч автоматических карабинов, 2 тысячи высокоточных винтовок и 400 гранатометов. Контракт не был подтвержден», — передает Agence France-Presse со ссылкой на источники. Ранее Франция отправила на Украину противотанковые управляемые ракетные комплексы Akeron. Также французы поставили для ВСУ гаубицы CAESAR и (ПЗРК) Mistral.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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