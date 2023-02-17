Франция передала ВСУ противотанковые ракетные комплексы Akeron

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Вооружение, которое Франция поставила Украине, «выполняют отличную работу», сказал Жан-Луи Тьерио Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция отправила на Украину противотанковые управляемые ракетные комплексы Akeron. Об этом заявил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио.

«Сегодня ясно, что вооружения, которые мы поставляем, хороши, и они работают. Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу», — рассказал Жан-Луи Тьерио в интервью для OpexNews. Издание опубликовало заявление вице-президента в своем twitter-аккаунте.

После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружение. Так, стало известно, что Италия и Франция предоставят Киеву зенитные ракеты Aster-30, передает Life.

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Франция отправила на Украину противотанковые управляемые ракетные комплексы Akeron. Об этом заявил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио. «Сегодня ясно, что вооружения, которые мы поставляем, хороши, и они работают. Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу», — рассказал Жан-Луи Тьерио в интервью для OpexNews. Издание опубликовало заявление вице-президента в своем twitter-аккаунте. После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружение. Так, стало известно, что Италия и Франция предоставят Киеву зенитные ракеты Aster-30, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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