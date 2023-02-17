Франция передала ВСУ противотанковые ракетные комплексы Akeron

Франция отправила на Украину противотанковые управляемые ракетные комплексы Akeron. Об этом заявил вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Нацсобрания Франции Жан-Луи Тьерио.
«Сегодня ясно, что вооружения, которые мы поставляем, хороши, и они работают. Гаубицы CAESAR, (ПЗРК) Mistral и ракеты Akeron, которые мы поставили, выполняют отличную работу», — рассказал Жан-Луи Тьерио в интервью для OpexNews. Издание опубликовало заявление вице-президента в своем twitter-аккаунте.
После начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей вооружение. Так, стало известно, что Италия и Франция предоставят Киеву зенитные ракеты Aster-30, передает
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