Что нужно сделать дачникам в феврале

В феврале дачникам стоит начать выращивание рассады, особенно перцев и высокорослых томатов. О нюансах рассказал агроном Михаил Воробьев.
«Чтобы урожай созрел вовремя и радовал вкусом, некоторые растения нужно посадить уже в феврале. По его словам, сейчас имеет смысл посадить рассаду перцев», — передает слова Воробьева радио Sputnik. Он добавил, что перцы требуют длительного развития и лучше сеять их в середине месяца, чтобы получить вкусный урожай.
Также в конце февраля — начале марта рекомендуется высаживать высокорослые томаты, так как от всходов до плодоношения проходит около 120-160 дней. Не стоит забывать и о цветах-однолетниках, таких как бархатцы и анютины глазки, которые также следует сеять в это время, чтобы они успели развиться до сезона, заключил агроном.
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