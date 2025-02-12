Что нужно сделать дачникам в феврале

Агроном Воробьев: выращивание перцев следует начинать в феврале
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Перцы лучше сеять в середине февраля, заявил Воробьев
Перцы лучше сеять в середине февраля, заявил Воробьев Фото:

В феврале дачникам стоит начать выращивание рассады, особенно перцев и высокорослых томатов. О нюансах рассказал агроном Михаил Воробьев.

«Чтобы урожай созрел вовремя и радовал вкусом, некоторые растения нужно посадить уже в феврале. По его словам, сейчас имеет смысл посадить рассаду перцев», — передает слова Воробьева радио Sputnik. Он добавил, что перцы требуют длительного развития и лучше сеять их в середине месяца, чтобы получить вкусный урожай.

Также в конце февраля — начале марта рекомендуется высаживать высокорослые томаты, так как от всходов до плодоношения проходит около 120-160 дней. Не стоит забывать и о цветах-однолетниках, таких как бархатцы и анютины глазки, которые также следует сеять в это время, чтобы они успели развиться до сезона, заключил агроном.

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В феврале дачникам стоит начать выращивание рассады, особенно перцев и высокорослых томатов. О нюансах рассказал агроном Михаил Воробьев. «Чтобы урожай созрел вовремя и радовал вкусом, некоторые растения нужно посадить уже в феврале. По его словам, сейчас имеет смысл посадить рассаду перцев», — передает слова Воробьева радио Sputnik. Он добавил, что перцы требуют длительного развития и лучше сеять их в середине месяца, чтобы получить вкусный урожай. Также в конце февраля — начале марта рекомендуется высаживать высокорослые томаты, так как от всходов до плодоношения проходит около 120-160 дней. Не стоит забывать и о цветах-однолетниках, таких как бархатцы и анютины глазки, которые также следует сеять в это время, чтобы они успели развиться до сезона, заключил агроном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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