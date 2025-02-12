В Екатеринбурге арестован скандальный криминальный авторитет. Фото

Суд Екатеринбурга отправил за решетку авторитета Марселя Гасанова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Сергею Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, замок, арест, суд, клетка, руки, задержание
Марселя Гасанова отправили под арест (архивное фото) Фото:

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Марселя Гасанова, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

О том, чтобы поместить Гасанова в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 9 апреля. «Ничего, Анька, не переживай, моя хорошая. Очередное испытание», — обратился Гасанов к возлюбленной перед оглашением. Свое дело фигурант назвал фальсифицированным.

Гасанова задержали вечером 11 февраля. В его доме прошли обыски. После этого «решалу» доставили в отдел полиции. По неподтвержденной информации, Гасанов заявлял, что обладает статусом вора в законе. В действительности, по данным источника URA.RU, он его не имеет.

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Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Марселя Гасанова, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. О том, чтобы поместить Гасанова в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 9 апреля. «Ничего, Анька, не переживай, моя хорошая. Очередное испытание», — обратился Гасанов к возлюбленной перед оглашением. Свое дело фигурант назвал фальсифицированным. Гасанова задержали вечером 11 февраля. В его доме прошли обыски. После этого «решалу» доставили в отдел полиции. По неподтвержденной информации, Гасанов заявлял, что обладает статусом вора в законе. В действительности, по данным источника URA.RU, он его не имеет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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