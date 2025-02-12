Суд Екатеринбурга отправил за решетку авторитета Марселя Гасанова

Марселя Гасанова отправили под арест (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал криминального авторитета Марселя Гасанова, который обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

О том, чтобы поместить Гасанова в СИЗО, в суд обратилось следствие. За решеткой он пробудет до 9 апреля. «Ничего, Анька, не переживай, моя хорошая. Очередное испытание», — обратился Гасанов к возлюбленной перед оглашением. Свое дело фигурант назвал фальсифицированным.

Гасанова задержали вечером 11 февраля. В его доме прошли обыски. После этого «решалу» доставили в отдел полиции. По неподтвержденной информации, Гасанов заявлял, что обладает статусом вора в законе. В действительности, по данным источника URA.RU, он его не имеет.

Фото: Илья Московец © URA.RU