Почему 13 февраля никто не выходил из дома: приметы и традиции на Никиту — пожарника

Каждый год православные 13 февраля вспоминают святителя Никиты Печорского. В народе же в этот день отмечают праздник Никиты — пожарника, который за свою долгую историю оброс традициями и приметами. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 13 февраля.
Традиции на Никиту — пожарника
Святитель Никита неспроста получил в народе прозвище «Пожарник». Люди верили, что однажды епископ смог остановить пожар в городе силой молитвы, призвав сильный ливень. Поэтому крестьяне считали Никиту покровителем огня, молний и жаркого солнца.
Также в народе верили, что Никита — пожарник поможет остудить пламя злости, которое порой охватывает людей. Поэтому 13 февраля нужно было терпеливо превозмогать все невзгоды и проблемы, не срываясь на гнев.
Помимо этого, 13 февраля крестьяне особо внимательно следили за состоянием своего дома. В народе верили, что на праздник леший может захватить дом, что приведет к проблемам в семье. Так что на улицу лишний раз не выходили — чтобы жилище не заняла нечистая сила.
Что нельзя делать 13 февраля 2025
На праздник Никиты — пожарника запрещалось баловаться с огнем и разжигать пламя где-либо, кроме печи. Считалось, что святитель не простит, если в этот день поджигать или оплавлять что-то без надобности.
Нельзя было и ссориться, «разжигая» конфликты в семье. Люди верили, что скандалы на 13 февраля обернутся разрывом отношений между теми, кто начнет ругать.
Приметы на 13 февраля 2025
Народные приметы на Никиту — пожарника помогали людям понять, что за погода их ждет за окном в скором времени. Так, иней на деревьях указывал на то, что ночь будет ясной, крик вороны предвещал скорую метель, а ясная луна на ночном небе намекала на то, что и следующий день окажется безоблачным.
Особенно внимательно крестьяне следили за огнем в печи. Красное пламя предвещало скорые морозы, а белое, наоборот — указывало на скорую оттепель. Также на потепление указывали поленья, которые не хотели загораться в печи.
Кто такой святитель Никита Печерский
Святой Никита с раннего детства изучал священное писание и в юном возрасте принял монашеский постриг. Почти сразу же после этого Никита стал затворником и все время посвящал молитвам.
Однако когда бес попытался искусить святого, Никита поддался соблазну. Святитель бросил молитвы и чтение священного писания, пока его духовный наставник не изгнал нечистого из души Никиты.
После изгнания беса Никита не мог вспомнить ни одного слова из священного писания — он не мог вспомнить даже буквы, так что святого вновь пришлось обучать грамоте. За усердное служение церкви Никита стал епископом, а бог наделил его чудом исцеления.
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