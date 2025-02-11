11 февраля 2025

Зам Куйвашева собирает совещание из-за протестов в Екатеринбурге

Вице-губернатор Чемезов вмешался в скандал вокруг Березовой рощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Культурно-просветительский фестиваль «СВОИ – семья народов России». Екатеринбург, чемезов олег
Олег Чемезов поговорит с участниками конфликта на своей территории Фото:
новость из сюжета
В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 12 февраля проведет совещание по поводу протестов вокруг начавшейся вырубки Березовой рощи. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти.

По неофициальным данным, приглашены подчиненные Чемезова и городские чиновники. В первый день волнений, которые могут стать крупнейшими за последнее время, «область» в ситуацию, по данным URA.RU, особо не вмешивалась.

Вырубка в Березовой роще началась утром 11 февраля. Туда приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, и вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись.

Решать судьбу участка, принадлежащего застройщику «Атомстройкомплекс», начали в Октябрьском райсуде. Активисты намеревались добиться запрета на вырубку и остановки всех работ в роще, однако слушание по их иску перенесли на 6 марта. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.

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Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 12 февраля проведет совещание по поводу протестов вокруг начавшейся вырубки Березовой рощи. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти. По неофициальным данным, приглашены подчиненные Чемезова и городские чиновники. В первый день волнений, которые могут стать крупнейшими за последнее время, «область» в ситуацию, по данным URA.RU, особо не вмешивалась. Вырубка в Березовой роще началась утром 11 февраля. Туда приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, и вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. Решать судьбу участка, принадлежащего застройщику «Атомстройкомплекс», начали в Октябрьском райсуде. Активисты намеревались добиться запрета на вырубку и остановки всех работ в роще, однако слушание по их иску перенесли на 6 марта. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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