Зам Куйвашева собирает совещание из-за протестов в Екатеринбурге

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Вице-губернатор Чемезов вмешался в скандал вокруг Березовой рощи

12 февраля 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов поговорит с участниками конфликта на своей территории Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 12 февраля проведет совещание по поводу протестов вокруг начавшейся вырубки Березовой рощи. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти. По неофициальным данным, приглашены подчиненные Чемезова и городские чиновники. В первый день волнений, которые могут стать крупнейшими за последнее время, «область» в ситуацию, по данным URA.RU, особо не вмешивалась. Вырубка в Березовой роще началась утром 11 февраля. Туда приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, и вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. Решать судьбу участка, принадлежащего застройщику «Атомстройкомплекс», начали в Октябрьском райсуде. Активисты намеревались добиться запрета на вырубку и остановки всех работ в роще, однако слушание по их иску перенесли на 6 марта. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 12 февраля проведет совещание по поводу протестов вокруг начавшейся вырубки Березовой рощи. Об этом URA.RU сообщил источник в региональной власти. По неофициальным данным, приглашены подчиненные Чемезова и городские чиновники. В первый день волнений, которые могут стать крупнейшими за последнее время, «область» в ситуацию, по данным URA.RU, особо не вмешивалась. Вырубка в Березовой роще началась утром 11 февраля. Туда приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, и вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. Решать судьбу участка, принадлежащего застройщику «Атомстройкомплекс», начали в Октябрьском райсуде. Активисты намеревались добиться запрета на вырубку и остановки всех работ в роще, однако слушание по их иску перенесли на 6 марта. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.