«Несут чушь»: Медведев высказался об обмене территориями с Украиной

Медведев: украинские власти несут чушь про обмен территориями
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Концепция «мира через силу» иногда бывает эффективной, заявил Медведев
Концепция «мира через силу» иногда бывает эффективной, заявил Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти «несут чушь», говоря о территориальных обменах с Россией. Прилеты российских ракет и БПЛА не способны полностью повлиять на их разум. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Прилеты наших ракет и БПЛА не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что концепция «мира через силу» иногда действительно работает, особенно когда демонстрируется реальное соотношение сил.

Украинский лидер Владимир Зеленский 11 февраля заявил, что Украина готова обсудить обмен территориями с Россией с участием президента США Дональда Трампа. В ответ первый заместитель председателя парламента Крыма Сергей Цеков назвал слова Зеленского попыткой укрепить политическую значимость, передает «Ридус».

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Украинские власти «несут чушь», говоря о территориальных обменах с Россией. Прилеты российских ракет и БПЛА не способны полностью повлиять на их разум. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Прилеты наших ракет и БПЛА не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что концепция «мира через силу» иногда действительно работает, особенно когда демонстрируется реальное соотношение сил. Украинский лидер Владимир Зеленский 11 февраля заявил, что Украина готова обсудить обмен территориями с Россией с участием президента США Дональда Трампа. В ответ первый заместитель председателя парламента Крыма Сергей Цеков назвал слова Зеленского попыткой укрепить политическую значимость, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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