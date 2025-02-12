«Несут чушь»: Медведев высказался об обмене территориями с Украиной

Украинские власти «несут чушь», говоря о территориальных обменах с Россией. Прилеты российских ракет и БПЛА не способны полностью повлиять на их разум. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Прилеты наших ракет и БПЛА не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что концепция «мира через силу» иногда действительно работает, особенно когда демонстрируется реальное соотношение сил.
Украинский лидер Владимир Зеленский 11 февраля заявил, что Украина готова обсудить обмен территориями с Россией с участием президента США Дональда Трампа. В ответ первый заместитель председателя парламента Крыма Сергей Цеков назвал слова Зеленского попыткой укрепить политическую значимость, передает «Ридус».
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