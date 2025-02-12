Глава Екатеринбурга одобрил вырубку Березовой рощи под угрозой наказания: подоплека конфликта

Мэр Орлов едва не попал под административное дело из-за стройки в Академическом

Алексей Орлов и его подчиненные не подписывали документы до последнего Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов согласовал «Атомстройкомплексу» проект освоения Березовой рощи в Академическом, предполагающий ее частичную вырубку, только после того, как возникла угроза привлечения его к административной ответственности. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти.

Застройку «зеленой» зоны планировали с 2012 года. В 2017-м участок, которым распоряжается госкорпорация «Дом.рф», оказался в аренде у «Атома», и компания начала готовить проект планировки территории. Мэрия долго его не согласовывала, и «Атомстройкомплекс» обратился в суд. В 2023-м арбитраж встал на сторону бизнеса.

«После этого администрация еще полгода не подписывала „Атому“ документы — из вредности, чтобы проучить за то, что пошел в суд. Но, как только против Орлова захотели возбудить административное дело (а две „административки“ для чиновника — приговор) за неисполнение решения суда, согласование „Атому“ выдали», — пересказал собеседник агентства.

По его данным, в начале февраля «Дом.рф» продал «Атомстройкомплексу» участок под застройку. В мэрии до последнего надеялись, что сделки не будет.

В процессе переговоров чиновникам удалось защитить от вырубки 16 из 25 гектаров леса. Там создадут парк, высадят новые деревья, построят соцобъекты.

Вырубка началась утром 11 февраля. В Березовую рощу приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись.

Утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Рассмотрение их требования заморозить любую активность в роще перенесли на 6 марта. Подробнее о волнениях, которые могут стать крупнейшими за последнее время, — в сюжете URA.RU.