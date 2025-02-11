Вырубку Березовой рощи в Екатеринбурге остановил звонок миллиардеру

Валерий Ананьев находится в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работы по вырубке Березовой рощи в Академическом районе Екатеринбурга остановили после звонка из мэрии владельцу «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По его версии, с Ананьевым общался вице-мэр по строительству Рустам Галямов, по словам другого собеседника — глава города Алексей Орлов. «С Ананьевым было жесткое общение, хотя власти понимают, что он реализует свое право как собственник земли. Договоренность такая: пока суд (инициированный активистами — прим. ред.) не поставит точку в конфликте, работы на участке не ведутся», — передал один из источников.

Конфликт начался утром 11 февраля. В Березовую рощу приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись.

Они требовали мэра Алексея Орлова. Орлов выступил пока только в telegram-канале, отметив, что администрация делала все возможное, чтобы сократить площадь вырубки, но застройщик выиграл суд. При этом обязался высадить рядом фактически новый лес, поучаствовать в строительстве соцобъектов.

Утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Рассмотрение их требования заморозить любую активность в роще перенесли на 6 марта. Подробнее о волнениях, которые могут стать крупнейшими за последнее время, — в сюжете URA.RU.