11 февраля 2025

Жители ХМАО стали чаще получать предложения о работе за границей

Жителей Югры стали на треть чаще звать на работу за границу
© Служба новостей «URA.RU»
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Интерес китайцев к специалистам из Югры вырос в 10 раз
Интерес китайцев к специалистам из Югры вырос в 10 раз Фото:

Предложений о работе в других странах для специалистов из Югры стало на треть больше. У кого есть шансы уехать на работу в другое государство рассказали URA.RU эксперты Hh.ru.

«Жителей Югры стали на 27% чаще приглашать работать в других странах. Резюме из ХМАО получили 5,3 тыс. приглашений на нероссийские вакансии», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Чаще всего приглашения на заграничную работу получают менеджеры по продажам, программисты, разработчики. Меньше шансов устроиться на работу в другое государство у специалистов технической поддержки, секретарей, помощников руководителя, ассистентов и тестировщиков.

Специалистов из ХМАО зовут на работу как в ближнее зарубежье — Казахстан, Беларусь, так и за океан, например, В США. Более, чем в 10 раз вырос интерес к кандидатам из региона в Китае — в 2023 году было зафиксировано 15 приглашений, в 2024 — 158.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нефтяникам готовы платить по 400 тысяч рублей. Самые привлекательные предложения работодателей по зарплате в Югре — мастер по повышению нефтеотдачи пластов с зарплатой 402 772 рублей в Нягане.

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Предложений о работе в других странах для специалистов из Югры стало на треть больше. У кого есть шансы уехать на работу в другое государство рассказали URA.RU эксперты Hh.ru. «Жителей Югры стали на 27% чаще приглашать работать в других странах. Резюме из ХМАО получили 5,3 тыс. приглашений на нероссийские вакансии», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. Чаще всего приглашения на заграничную работу получают менеджеры по продажам, программисты, разработчики. Меньше шансов устроиться на работу в другое государство у специалистов технической поддержки, секретарей, помощников руководителя, ассистентов и тестировщиков. Специалистов из ХМАО зовут на работу как в ближнее зарубежье — Казахстан, Беларусь, так и за океан, например, В США. Более, чем в 10 раз вырос интерес к кандидатам из региона в Китае — в 2023 году было зафиксировано 15 приглашений, в 2024 — 158. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нефтяникам готовы платить по 400 тысяч рублей. Самые привлекательные предложения работодателей по зарплате в Югре — мастер по повышению нефтеотдачи пластов с зарплатой 402 772 рублей в Нягане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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