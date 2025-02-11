Жители ХМАО стали чаще получать предложения о работе за границей

Предложений о работе в других странах для специалистов из Югры стало на треть больше. У кого есть шансы уехать на работу в другое государство рассказали URA.RU эксперты Hh.ru.
«Жителей Югры стали на 27% чаще приглашать работать в других странах. Резюме из ХМАО получили 5,3 тыс. приглашений на нероссийские вакансии», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
Чаще всего приглашения на заграничную работу получают менеджеры по продажам, программисты, разработчики. Меньше шансов устроиться на работу в другое государство у специалистов технической поддержки, секретарей, помощников руководителя, ассистентов и тестировщиков.
Специалистов из ХМАО зовут на работу как в ближнее зарубежье — Казахстан, Беларусь, так и за океан, например, В США. Более, чем в 10 раз вырос интерес к кандидатам из региона в Китае — в 2023 году было зафиксировано 15 приглашений, в 2024 — 158.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО нефтяникам готовы платить по 400 тысяч рублей. Самые привлекательные предложения работодателей по зарплате в Югре — мастер по повышению нефтеотдачи пластов с зарплатой 402 772 рублей в Нягане.
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