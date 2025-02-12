Путин помиловал американца Фогеля, Трамп выразил благодарность: как это может быть связано с окончанием СВО

Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с осужденным в России за контрабанду и хранение наркотиков американцем Марком Фогелем. Ранее его помиловал российский президент Владимир Путин. В ответ на вопрос журналистов о том, могло ли освобождение Фогеля стать первым шагом к мирному соглашению Москвы и Киева, американский лидер ответил утвердительно. Почему помилование Марка Фогеля связывают с Украиной, и о чем он говорил с Трампом — в материале URA.RU.
Помилование Фогеля и украинский конфликт: в чем связь
Марк Фогель заявил, что был помилован Владимиром Путиным и выразил ему благодарность за участие в этом процессе. Он отметил, что искренне рад вернуться на родину, и поблагодарил власти США за все усилия, направленные на его освобождение.
В свою очередь, Дональд Трамп сообщил, что освобождение американца может способствовать урегулированию конфликта на Украине. Он также поблагодарил российского лидера за помилование Фогеля и добавил, что подобное является значительным шагом в развитии российско-американских отношений.
«Я думаю, это (освобождение Фогеля) может стать очень важным элементом. Это может быть большой, важной составляющей прекращения конфликта на Украине. Я думаю, мы добились огромного прогресса», — заявил Трамп. Его слова приводит Белый дом в соцсети Х.
США решили не торопиться выделять Киеву военную помощь
Во время встречи Марком Фогелем американскому президенту журналисты задали вопрос насчет военной помощи Украине. Так, у США есть неизрасходованные почти четыре миллиарда долларов, которые предназначены для снабжения Киева. Однако Дональд Трамп заявил, что «будет видно», направят ли Штаты эти финансовые средства украинской стороне или нет.
Европейские страны меняют подход к Украине вслед за позицией Трампа
Союзники США в Европе пересматривают свою политику поддержки Киева, приводя ее в соответствие с новой стратегией Дональда Трампа, направленной на начало переговоров с Москвой. Газета Politico в своем материале писала, что теперь политика европейских стран включает не только обещания неуклонной поддержки Украины, но и инициативы по перемещению страны за стол переговоров при создании выгодных условий для этого.
Отмечается, что изменение курса наиболее ярко проявится на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля. Ожидается, что подход к обсуждению украинского вопроса на форуме будет отличаться от подхода, принятого при администрации бывшего президента США Джо Байдена, когда страна и ее союзники заявляли о неограниченной поддержке Украины. Кроме того, источник газеты поделился, что накануне конференции представители Киева и Вашингтона обсуждали вопросы долгосрочных гарантий безопасности: речь шла о вооружении и разведывательных средствах, включая спутниковые технологии, которые не могут предоставить государства Европы.
Трамп заявил об освобождении еще одного американца
В ходе пресс-конференции республиканец анонсировал освобождение еще одного гражданина США. Он уточнил, что это произойдет в среду, 12 февраля. Других подробностей не приводится.
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