Трамп заявил о четырех миллиардах долларов для Украины

Президент США Дональд Трамп не подтвердил намерения использовать неизрасходованные почти четыре миллиарда долларов, предназначенные для военной помощи Украине. Он лишь сказал фразу «будет видно».
«Будет видно», — заявил Трамп во время выступления в Белом доме. Его слова приводятся на аккаунте Белого дома в соцсети Х.
Россия выражает опасения по поводу поставок оружия на Украину, считая, что это препятствует мирному урегулированию конфликта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любое поставленное украинской стороне вооружение будет считаться законной целью ВС РФ. Он также указал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая обучение военных на территориях Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что по части урегулирования украинского конфликта достигнут хороший прогресс. Также известно, что на данный момент представители Киева и Вашингтона работают над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и Трампа, передает «Национальная служба новостей».
Кроме того, американский лидер заявлял, что министр финансов США Скотт Бессент поедет на Украину для встречи с Зеленским. По словам республиканца, конфликт в стране должен закончиться и это произойдет как можно скорее, пишет RT.
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