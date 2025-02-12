МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

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Порывы ветра достигнут 21 метра в секунду Фото:

Спасатели второй день подряд призывают жителей Свердловской области быть бдительными из-за штормового ветра. 13 февраля его порывы достигнут 21 метра в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Рекомендуем избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — пояснили в ведомстве.

Накануне спасатели разослали экстренные предупреждения о мощном ветре на Среднем Урале 12 февраля. Согласно прогнозам, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

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Спасатели второй день подряд призывают жителей Свердловской области быть бдительными из-за штормового ветра. 13 февраля его порывы достигнут 21 метра в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Рекомендуем избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — пояснили в ведомстве. Накануне спасатели разослали экстренные предупреждения о мощном ветре на Среднем Урале 12 февраля. Согласно прогнозам, порывы могут достигать 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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