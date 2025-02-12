МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

Спасатели второй день подряд призывают жителей Свердловской области быть бдительными из-за штормового ветра. 13 февраля его порывы достигнут 21 метра в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Рекомендуем избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — пояснили в ведомстве.
Накануне спасатели разослали экстренные предупреждения о мощном ветре на Среднем Урале 12 февраля. Согласно прогнозам, порывы могут достигать 18 метров в секунду.
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