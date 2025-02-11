11 февраля 2025

«Территория знакомая»: на место прокурора Сургута прочат его бывшего зама. Инсайд

На должность нового прокурора Сургута прочат главу надзорного ведомства Нягани
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Балин проработал на посту прокурора Сургута два срока
Леонид Балин проработал на посту прокурора Сургута два срока Фото:

На место прокурора Сургута (ХМАО) Леонида Балина прочат его бывшего зама Марата Тубеева. Сейчас он возглавляет надзорное ведомство в Нягани, но, как сообщают источники URA.RU, уже готовится к переезду.

«В кулуарах обсуждают, что приказ генпрокурора РФ Игоря Краснова о назначении Тубеева прокурором Сургута ждут к 10 марта. Балин был прокурором Сургута два срока подряд и больше не может занимать эту позицию. Говорят, он собирается вообще уйти из системы, благо выслуга лет позволяет. По слухам, он обсуждал переход на работу в мэрию, но пока неизвестно, увенчались ли успехом эти переговоры», — отмечает инсайдер.

Тубеев проработал в подчинении у Балина чуть больше года — с января 2021 по апрель 2022. После этого пошел на повышение. Пока, по данным источников, и Балин, и Тубеев сохраняют свои должности.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО не комментируют возможные кадровые перестановки. «Все назначения публикуются на официальном сайте», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA. RU писало, что перестановки в силовых структурах Сургута продолжаются. Недавно глава Госавтоинспекции Олег Левин подал в отставку после конфликта с новым руководителем городской полиции.

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На место прокурора Сургута (ХМАО) Леонида Балина прочат его бывшего зама Марата Тубеева. Сейчас он возглавляет надзорное ведомство в Нягани, но, как сообщают источники URA.RU, уже готовится к переезду. «В кулуарах обсуждают, что приказ генпрокурора РФ Игоря Краснова о назначении Тубеева прокурором Сургута ждут к 10 марта. Балин был прокурором Сургута два срока подряд и больше не может занимать эту позицию. Говорят, он собирается вообще уйти из системы, благо выслуга лет позволяет. По слухам, он обсуждал переход на работу в мэрию, но пока неизвестно, увенчались ли успехом эти переговоры», — отмечает инсайдер. Тубеев проработал в подчинении у Балина чуть больше года — с января 2021 по апрель 2022. После этого пошел на повышение. Пока, по данным источников, и Балин, и Тубеев сохраняют свои должности. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не комментируют возможные кадровые перестановки. «Все назначения публикуются на официальном сайте», — уточнили в ведомстве. Ранее URA. RU писало, что перестановки в силовых структурах Сургута продолжаются. Недавно глава Госавтоинспекции Олег Левин подал в отставку после конфликта с новым руководителем городской полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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