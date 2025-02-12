Авторитет Гасанов из Екатеринбурга: причина задержания — конфликт с ОБОП

Марсель Гасанов вину не признает Фото: Илья Московец © URA.RU

Попавший под арест криминальный авторитет Марсель Гасанов считает причиной своего задержания конфликт с отделом по борьбе с организованной преступностью свердловской полиции (ОБОП). Об этом он заявил корреспонденту URA.RU в зале Ленинского суда, где ему избрали меру пресечения.

«Два года уже [длится конфликт с ОБОП]. Из-за этого [задержали]», — ответил Гасанов на вопрос корреспондента. Ранее, по неподтвержденной информации, криминальный авторитет сотрудничал с органами, за что был критикуем своими соратниками.

О его задержании стало известно вечером 11 февраля. Силовики нагрянули к Гасанову в квартиру и коттедж с обысками. Самого его скрутили и отвезли в полицию. Уроженца Дагестана обвиняют по статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сам он вину отрицает. Суд поместил авторитета за решетку до 9 апреля.