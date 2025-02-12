Криминальный авторитет из Екатеринбурга назвал причину своего задержания. Видео

Авторитет Гасанов из Екатеринбурга: причина задержания — конфликт с ОБОП
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Марсель Гасанов вину не признает
Марсель Гасанов вину не признает Фото:

Попавший под арест криминальный авторитет Марсель Гасанов считает причиной своего задержания конфликт с отделом по борьбе с организованной преступностью свердловской полиции (ОБОП). Об этом он заявил корреспонденту URA.RU в зале Ленинского суда, где ему избрали меру пресечения.

«Два года уже [длится конфликт с ОБОП]. Из-за этого [задержали]», — ответил Гасанов на вопрос корреспондента. Ранее, по неподтвержденной информации, криминальный авторитет сотрудничал с органами, за что был критикуем своими соратниками.

О его задержании стало известно вечером 11 февраля. Силовики нагрянули к Гасанову в квартиру и коттедж с обысками. Самого его скрутили и отвезли в полицию. Уроженца Дагестана обвиняют по статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сам он вину отрицает. Суд поместил авторитета за решетку до 9 апреля.

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Попавший под арест криминальный авторитет Марсель Гасанов считает причиной своего задержания конфликт с отделом по борьбе с организованной преступностью свердловской полиции (ОБОП). Об этом он заявил корреспонденту URA.RU в зале Ленинского суда, где ему избрали меру пресечения. «Два года уже [длится конфликт с ОБОП]. Из-за этого [задержали]», — ответил Гасанов на вопрос корреспондента. Ранее, по неподтвержденной информации, криминальный авторитет сотрудничал с органами, за что был критикуем своими соратниками. О его задержании стало известно вечером 11 февраля. Силовики нагрянули к Гасанову в квартиру и коттедж с обысками. Самого его скрутили и отвезли в полицию. Уроженца Дагестана обвиняют по статье 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сам он вину отрицает. Суд поместил авторитета за решетку до 9 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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