Песков прокомментировал возвращение осужденного в РФ американца Фогеля

Освобождение американца Марка Фогеля и возвращение его на родину произошло после обсуждения этой ситуации по линии соответствующих ведомств США и РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств были контакты. Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ, которые содержались в местах лишения свободы США. На днях он будет возвращен в Россию», — сообщил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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