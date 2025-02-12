Песков прокомментировал возвращение осужденного в РФ американца Фогеля

Песков: помилование Фогеля стало результатом контактов ведомств США и РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что в скором времени в Россию вернется из США осужденный россиянин
Песков заявил, что в скором времени в Россию вернется из США осужденный россиянин Фото:

Освобождение американца Марка Фогеля и возвращение его на родину произошло после обсуждения этой ситуации по линии соответствующих ведомств США и РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств были контакты. Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ, которые содержались в местах лишения свободы США. На днях он будет возвращен в Россию», — сообщил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Освобождение американца Марка Фогеля и возвращение его на родину произошло после обсуждения этой ситуации по линии соответствующих ведомств США и РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств были контакты. Результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан РФ, которые содержались в местах лишения свободы США. На днях он будет возвращен в Россию», — сообщил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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