В Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что должностные лица заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
С декабря 2023 года по февраль 2025 года им удалось похитить более 2,2 миллионов рублей. Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». По местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что заинтересованы во всестороннем расследовании. «Администрация города заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Бывшего директора челябинского МУП «Коммет» Илью Зарипова ранее также признали виновным в получении крупной взятки. В июле 2023 Металлургический райсуд Челябинска назначил его наказание в виде семи лет лишения свободы условно.
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