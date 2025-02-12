В Челябинске ФСБ задержала директора МУП «Коммет» и его заместителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор челябинского МУПа задержали на рабочем месте
Директор челябинского МУПа задержали на рабочем месте Фото:

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что должностные лица заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

С декабря 2023 года по февраль 2025 года им удалось похитить более 2,2 миллионов рублей. Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». По местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что заинтересованы во всестороннем расследовании. «Администрация города заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Бывшего директора челябинского МУП «Коммет» Илью Зарипова ранее также признали виновным в получении крупной взятки. В июле 2023 Металлургический райсуд Челябинска назначил его наказание в виде семи лет лишения свободы условно.

Обыски прошли на рабочем месте
Обыски прошли на рабочем месте
Фото:
Вместе с директором задержали и его заместителя
Вместе с директором задержали и его заместителя
Фото:

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В Челябинске сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Коммет» Сергея Кочнева и его заместителя. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «Установлено, что должностные лица заключали фиктивные договоры с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент совершения сделок фактически не принадлежало организации-заказчику. После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты денежные средства возвращались заказчику», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. С декабря 2023 года по февраль 2025 года им удалось похитить более 2,2 миллионов рублей. Возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». По местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что заинтересованы во всестороннем расследовании. «Администрация города заинтересована во всестороннем расследовании. С нашей стороны следствию оказывается полное содействие», — рассказали в пресс-службе мэрии. Бывшего директора челябинского МУП «Коммет» Илью Зарипова ранее также признали виновным в получении крупной взятки. В июле 2023 Металлургический райсуд Челябинска назначил его наказание в виде семи лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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