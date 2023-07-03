03 июля 2023

Экс-директор челябинского МУПа получил срок за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Ильи Зарипова. Челябинск, фсб, зарипов илья
Илья Зарипов отделался условным сроком Фото:

Бывшего директора челябинского МУП «Коммет» Илью Зарипова признали виновным в получении крупной взятки. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе Металлургического райсуда Челябинска, ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы условно.

«Зарипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.5. ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“). Назначено наказание в виде семи лет. Основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок четыре года», — сообщили URA.RU в суде.

Также Зарипов будет вынужден оплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть 1 млн 150 тысяч рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением деятельности представителя власти.

Силовики задержали Зарипова в июле 2022 года при получении взятки в 100 тысяч рублей. Это был первый «транш» взятки в размере 2,3 млн рублей. За эти деньги Зарипов был готов оказывать одной из организаций покровительство при согласовании актов выполненных работ. В ходе следственных мероприятий Зарипов признал вину. 1 февраля его дело было направлено в суд.

Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска. На посту директора Зарипов проработал неделю и был уволен после задержания.

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Бывшего директора челябинского МУП «Коммет» Илью Зарипова признали виновным в получении крупной взятки. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе Металлургического райсуда Челябинска, ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы условно. «Зарипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.5. ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“). Назначено наказание в виде семи лет. Основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок четыре года», — сообщили URA.RU в суде. Также Зарипов будет вынужден оплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть 1 млн 150 тысяч рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением деятельности представителя власти. Силовики задержали Зарипова в июле 2022 года при получении взятки в 100 тысяч рублей. Это был первый «транш» взятки в размере 2,3 млн рублей. За эти деньги Зарипов был готов оказывать одной из организаций покровительство при согласовании актов выполненных работ. В ходе следственных мероприятий Зарипов признал вину. 1 февраля его дело было направлено в суд. Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска. На посту директора Зарипов проработал неделю и был уволен после задержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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