Экс-директор челябинского МУПа получил срок за взятку

Илья Зарипов отделался условным сроком Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Бывшего директора челябинского МУП «Коммет» Илью Зарипова признали виновным в получении крупной взятки. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе Металлургического райсуда Челябинска, ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы условно.

«Зарипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.5. ст. 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“). Назначено наказание в виде семи лет. Основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок четыре года», — сообщили URA.RU в суде.

Также Зарипов будет вынужден оплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть 1 млн 150 тысяч рублей. Помимо этого, его лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением деятельности представителя власти.

Силовики задержали Зарипова в июле 2022 года при получении взятки в 100 тысяч рублей. Это был первый «транш» взятки в размере 2,3 млн рублей. За эти деньги Зарипов был готов оказывать одной из организаций покровительство при согласовании актов выполненных работ. В ходе следственных мероприятий Зарипов признал вину. 1 февраля его дело было направлено в суд.

Учредителем МУП «Коммет» является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) администрации Челябинска. На посту директора Зарипов проработал неделю и был уволен после задержания.