Суд запретил вырубку Березовой рощи в Екатеринбурге

Работ по вырубке не будет до марта Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Октябрьский районный суд Екатеринбурга наложил обеспечительные меры на вырубку Березовой рощи, сообщил URA.RU юрист Александр Шумилов, представляющий интересы защитников леса. Это значит, что владелец участка «Атомстройкомплекс» не сможет проводить строительные работы до конца судебных разбирательств. Следующее заседание по судьбе Березовой рощи пройдет 6 марта.

«Определение можно обжаловать в течение 15 рабочих дней. Я думаю, что они [представители застройщика] будут обжаловать его в областном суде», — рассказал юрист.

Своим иском активисты намерены придать участку статус особо охраняемой природной территории. Защитники рощи ссылались на экспертизу, согласно которой на участке растет более 120 краснокнижных растений, в том числе орхидея «гнездовка», а их пересаживать нельзя. Представитель застройщика, в свою очередь, сослался на другую экспертизу, по которой в роще есть лишь одно краснокнижное растение и его можно переместить или изъять.

Ранее URA.RU сообщало, что работы по вырубке Березовой рощи остановили после звонка из мэрии владельцу «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву. «С Ананьевым было жесткое общение, хотя власти понимают, что он реализует свое право как собственник земли. Договоренность такая: пока суд не поставит точку в конфликте, работы на участке не ведутся», — передал один из источников агентства.

Конфликт начался утром 11 февраля. В Березовую рощу приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. Недовольные этим активисты — около 50 человек — попытались остановить их (был один пострадавший). Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку приостановили. Вечером несанкционированный протест возобновился. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. Подробнее о волнениях, которые могут стать крупнейшими за последнее время, — в сюжете URA.RU.