Суд подвесил судьбу Березовой рощи, из-за которой в Академическом идут протесты

Жители Академического района хоття сохранить рощу Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Октябрьский районный суд Екатеринбурга перенес решение о вынесении обеспечительных мер на участке Березовой рощи, отданной под застройку и принадлежащем компании «Атомстройкомплекс», передает корреспондент URA.RU из зала суда. Активисты намеревались добиться запрета на вырубку и остановки всех работ в роще, так как была проведена экспертиза и на территории рощи якобы нашли краснокнижные растения, одно из которых — орхидея гнездовка, ее, по словам экспертов, нельзя пересаживать с места на место.

Решение о наложении обеспечительных мер на строительные работы судья примет 12 февраля, однако итоги станут известны только через три дня. Следующее слушание по иску активистов перенесли на 6 марта.

Вырубка началась утром 11 февраля, когда к Березовой роще приехали рабочие с бензопилами и спецтехника. В «Атомстройкомплексе» заявили, что работы ведутся полностью законно и только на участке площадью 3,8 га (сейчас площадь Березовой рощи составляет около 25 га). Здесь компания планирует построить жилье с подземным паркингом, а также помещениями под магазины. После приезда полиции вырубку остановили.

Вечером волнения повторились. К роще вышли взрослые и дети. Последние пели «Катюшу», пока родители слушали главу района Николая Смирнягина. Именно его отправили гасить конфликт. Он продолжился около двух часов — к полуночи бунтующие разошлись. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.

В 2019 году горожане уже судились за Березовую рощу. Они пытались признать недействительными результаты торгов на аренду этого земельного участка компанией «Атомстройкомплекс», но безуспешно. Мэрия города через суды пробовала отменить застройку, однако смогла лишь сохранить от вырубки 16 гектаров рощи из 25, забрав их в муниципальную собственность.

Недавно жители подавали новый иск. Его целью было присвоение земельному участку статус особо охраняемой природной территории. На первом предварительном судебном заседании две основные задачи: наложение обеспечительных мер по защите. Второй задачей стало назначение судебной экспертизы, которая подтвердила бы наличие краснокнижных растений. Проведенные экспертизы доказали, что виды таких растений есть.